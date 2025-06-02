Решение об уходе спортсменов связано с завершением контрактных обязательств

Фото: hcbarys.kz

Столичный клуб «Барыс» покидают сразу семь иностранных хоккеистов, сообщает Kazpravda.kz

«В связи с истечением срока контрактов «Барыс» покинули вратарь Юхан Маттссон, защитники Виктор Антипин и Илья Хохлов, а также нападающие Антон Бурдасов, Станислав Бочаров, Никита Сетдиков и Дамир Жафяров», – сказано в информации.

Клуб выразил благодарность легионерам за проделанную работу и отметил их вклад в развитие команды.

Кроме того, «Барыс» сделал квалификационные предложения о заключении двухсторонних контрактов из своей системы сроком на два сезона ряду казахстанских игроков.