Хоккейный клуб «Барыс» объявил об уходе семи легионеров

Хоккей,Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Решение об уходе спортсменов связано с завершением контрактных обязательств

Фото: hcbarys.kz

Столичный клуб «Барыс» покидают сразу семь иностранных хоккеистов, сообщает Kazpravda.kz 

«В связи с истечением срока контрактов «Барыс» покинули вратарь Юхан Маттссон, защитники Виктор Антипин и Илья Хохлов, а также нападающие Антон Бурдасов, Станислав Бочаров, Никита Сетдиков и Дамир Жафяров», – сказано в информации. 

Клуб выразил благодарность легионерам за проделанную работу и отметил их вклад в развитие команды. 

Кроме того, «Барыс» сделал квалификационные предложения о заключении двухсторонних контрактов из своей системы сроком на два сезона ряду казахстанских игроков. 

#Спорт #клуб #хоккей #легионеры #«Барыс»

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