Фото Нурай Акжигит

В Кызылорде на стадионе «Локомотив» стартовал I чемпионат Республики Казахстан по хоккею на траве среди мужских и женских коман Первой лиги, сообщает Kazpravda.kz

В спор за награды первенства вступили по 5 мужских и женских коллективов из Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской областей и города Шымкент.

Отметим, по Регламенту соревнований в составах команд заявлены игроки не старше 21 года. Так отечественная федерация хоккея на траве сделала шаг к подготовке ближайшего резерва национальной сборной. Как известно, официально в этом виде спорта нет юношеских, юниорских и молодежных сборных команд.

В церемонии открытия исторического первенства приняли участие заместитель руководителя областного управления физической культуры, спорта и туризма Жигер Айекешов и генеральный секретарь Федерации хоккея на траве Серик Калимбаев.