Генеральным директором «Барыса» назначен Сакен Мусайбеков. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба, передает Kazpravda.kz
Сакен Мусайбеков родился в 1967 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт, Казахскую академию государственного управления.
Трудовую деятельность начал в 1991 году ведущим специалистом по маркетингу Алма-Атинской межотраслевой интерассоциации делового сотрудничества "Алма".
В 1995-1996 гг. – ведущий специалист, главный специалист сектора многосторонней помощи Управления координации внешней помощи Комитета по использованию иностранного капитала при кабинете министров РК.
В 1996-2000 гг. – помощник председателя Мажилиса Парламента РК.
В разные годы работал советником министра государственных доходов, директором административного департамента Министерства финансов, заместителем генерального директора РГП "Казахавтодор", руководителем аппарата Министерства финансов.
В 2004-2005 гг. – вице-министр транспорта и коммуникаций РК.
В 2008-2012 гг. – управляющий директор АО "Фонд устойчивого развития "Қазына", руководитель аппарата АО "Самрук-Қазына".
В 2012-2015 гг. – генеральный директор Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта.
С 2015 по 2019 год работал вице-министром культуры и спорта Казахстана.
С февраля 2019 года был генеральным секретарем Национального Олимпийского комитета РК.
В мае 2020 года был назначен вице-министром культуры и спорта РК.
С января 2025 года - генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой.