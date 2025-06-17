Назначен новый гендиректор «Барыса»

Кадровые назначения,Хоккей
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Генеральным директором «Барыса» назначен Сакен Мусайбеков. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба, передает Kazpravda.kz

Фото пресс-службы ХК «Барыс»

Сакен Мусайбеков родился в 1967 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт, Казахскую академию государственного управления.

Трудовую деятельность начал в 1991 году ведущим специалистом по маркетингу Алма-Атинской межотраслевой интерассоциации делового сотрудничества "Алма".

В 1995-1996 гг. – ведущий специалист, главный специалист сектора многосторонней помощи Управления координации внешней помощи Комитета по использованию иностранного капитала при кабинете министров РК.

В 1996-2000 гг. – помощник председателя Мажилиса Парламента РК.

В разные годы работал советником министра государственных доходов, директором административного департамента Министерства финансов, заместителем генерального директора РГП "Казахавтодор", руководителем аппарата Министерства финансов.

В 2004-2005 гг. – вице-министр транспорта и коммуникаций РК.

В 2008-2012 гг. – управляющий директор АО "Фонд устойчивого развития "Қазына", руководитель аппарата АО "Самрук-Қазына".

В 2012-2015 гг. – генеральный директор Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта.

С 2015 по 2019 год работал вице-министром культуры и спорта Казахстана.

С февраля 2019 года был генеральным секретарем Национального Олимпийского комитета РК.

В мае 2020 года был назначен вице-министром культуры и спорта РК.

С января 2025 года - генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой.

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