В Костанайской области прошли масштабные учения по тушению пожаров

В мероприятии задействованы авиация, военная техника и подразделения Нацгвардии

Фото: Пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК приняли участие в республиканском командно-штабном учении «Өрт–2026». Масштабные учения были направлены на отработку взаимодействия государственных органов и служб при предупреждении и ликвидации природных пожаров, передает Kazpravda.kz.

В первый день мероприятия на базе смарт-центра I-Qostanai в Костанае был развернут Республиканский оперативный штаб с участием представителей войск правопорядка. Практическая часть учений состоялась на территории Аманкарагайского лесничества Алтынсаринского района.

В ходе тренировки были задействованы вертолет Ми-171Е Национальной гвардии, около 20 единиц военной техники и порядка 200 военнослужащих.

Совместно с представителями других силовых структур они отработали действия по обнаружению и тушению лесных пожаров.

«С помощью вертолета мы продемонстрировали процесс обнаружения очагов возгорания, их тушение с воздуха, а также проведение оперативных мероприятий. Подобные учения значительно повышают слаженность работы силовых структур и экстренных служб в условиях чрезвычайных ситуаций», — отметил командир воздушного судна Национальной гвардии капитан Акыл Тилеуберген.

Помимо подразделений Национальной гвардии, в учениях приняли участие представители лесного хозяйства, природоохранных и правоохранительных органов, пожарно-спасательных служб, сил территориальной обороны, а также местных исполнительных органов.