Политика
Что даст децентрализация Казахстану
​​​​​​​Юлия Кучинская, депутат Мажилиса Парламента РК

Децентрализация, о которой говорит Президент в Послании, – это прежде всего повышение ответственности местных исполнительных, представительных органов власти и самих жителей за судьбу своего населенного пункта, района, области.

Центральные госорганы должны определять политику и принципы деятельности в той или иной сфере. Реализация политики, определение наиболее эффективных инструментов – это уже задача местных исполнительных органов. Исходя из этой логики, должна меняться система межбюджетных отношений, государст­венного планирования.

В условиях расширения ответственности местных исполнительных органов за развитие регионов большое значение имеет усиление структур местного самоуправления, нивелирование их зависимости от акиматов в процессе формирования и осуществления деятельности, повышение подотчетности акиматов маслихатам, повышение контроля.

Маслихаты должны быть мес­том, где местный бюджет не просто утверждается, а где определяются его приоритеты на основе актуальных нужд региона.

Безусловно, это потребует большей ответственности, квалификации и вовлеченности в процессы выработки и принятия решений. Каждому участнику необходимо больше вникать в вопросы развития своего населенного пункта, видеть проблемы, пути решения.

Еще очень важны предоставляемая новыми реформами гибкость и большая свобода как для местных исполнительных органов, так и для органов самоуправления. Сейчас наши госорганы пытаются не только определять политику и принципы развития той или иной сферы, но также устанавливать рамки, формат, инструменты реализации. Хотя на самом деле это должны решать уже местные органы, исходя из потребностей и возможностей своего региона и населенного пункта.

У нас, безусловно, сформировано поле для развития местного самоуправления. По результатам поездок в регионы могу отметить, что сельские населенные пункты, где есть достаточно активное местное сообщество, более эффективны в решении проблемных вопросов, в определении того, что в большей степени необходимо. В таких регионах лучше работают инструменты определения приоритетов. То есть населенный пункт развивается не по принципу «кто громче прокричал, того и услышали», а с точки зрения общих интересов всех жителей.

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