Что делать, если вы опоздали на поезд

Общество
143

АО «Пассажирские перевозки» напоминает, какие действия следует предпринять, если поезд уже уехал, а вы остались на перроне.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Первым шагом следует обратиться в билетную кассу на вокзале и сообщить кассиру о ситуации. Если пассажир опоздал на поезд, у него есть возможность вернуть часть стоимости билета. Однако сделать это необходимо не позднее одного часа после отправления поезда с указанной в билете станции», - говорится в сообщении.

Для возврата потребуется удостоверение личности и билет. Кассир оформит необходимые документы и при наличии мест, предложит варианты пересадки на следующий поезд.

Сумма и сроки возврата определены Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом.

В таких ситуациях пассажирам также рекомендуется связаться с оператором по номеру 1433 для получения дополнительной информации, а также обратиться в справочную службу вокзала.

#поезд #пассажир #билеты #опоздание

Популярное

Все
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Факультеты ИИ откроют в профильных педагогических вузах РК
Видео с министром обороны назвали дипфейком
Армейские спортсмены завоевали «бронзу» в международном состязании по дуатлону в Индии
Что делать, если вы опоздали на поезд
От диалога – к конкретным проектам
Стать частью мирового культурного наследия
Кабальные условия: ростовщика задержали в СКО
Перспективы Шарбакты
Образование – ключевая ценность
Замуж больше ни ногой
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Алматинский апорт выходит на экспорт
Учебник как инструмент успеха
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Жезказганскому медеплавильному заводу – 55 лет
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Standard&Poor’s подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «BBB-»
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Правовые основы взаимодействия государства и общества
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Туркменским женщинам подарят по $17 к 8 Марта
Ушел на фронт 17-летним...
Специалисты атомной энергетики будут обучаться по программе…
Навестили ветерана-долгожителя

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]