АО «Пассажирские перевозки» напоминает, какие действия следует предпринять, если поезд уже уехал, а вы остались на перроне.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Первым шагом следует обратиться в билетную кассу на вокзале и сообщить кассиру о ситуации. Если пассажир опоздал на поезд, у него есть возможность вернуть часть стоимости билета. Однако сделать это необходимо не позднее одного часа после отправления поезда с указанной в билете станции», - говорится в сообщении.

Для возврата потребуется удостоверение личности и билет. Кассир оформит необходимые документы и при наличии мест, предложит варианты пересадки на следующий поезд.

Сумма и сроки возврата определены Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом.

В таких ситуациях пассажирам также рекомендуется связаться с оператором по номеру 1433 для получения дополнительной информации, а также обратиться в справочную службу вокзала.