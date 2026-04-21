Что изменилось в миграционной политике Казахстана

О новой миграционной политике рассказала заместитель премьер-министра-министр культуры и информации Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz
С 10 апреля 2026 года вступили в силу новые меры по регулированию приема иностранцев на постоянное проживание.
Они направлены на повышение качества человеческого капитала и привлечение востребованных кадров. Казахстан сохраняет упрощенный порядок въезда для инвесторов и специалистов востребованных профессий.
"Для инвесторов остаются отдельные категории виз, которые выдаются руководителям и участникам инвестиционных проектов, а также членам их семей. Эти меры позволяют инвесторам в упрощенном порядке входить в экономику страны, развивать бизнес и создавать новые рабочие места", – сказала Аида Балаева.
По ее словам, специальные визы, включая категорию для получения постоянного проживания, предусмотрены также для иностранных граждан, обладающих востребованными профессиями. В их числе нейрохирурги, гематологи, инженеры-технологи фармацевтической промышленности, бактериологи, специалисты по графической анимации и другие. Всего в перечне 51 профессия, список постоянно обновляется в зависимости от экономических потребностей страны.
Кроме того внедряются новые форматы виз для высококвалифицированных специалистов и цифровых кочевников, что позволяет Казахстану привлекать таланты и современные технологии.
"Ожидается, что реализация данных подходов будет способствовать притоку инвестиций, развитию технологий и восполнению кадрового дефицита экономики. Кроме того, иностранцы могут въехать в Казахстан по упрощённому порядку на основании мотивированного ходатайства отраслевого уполномоченного госоргана", - добавила заместитель премьер-министра.