Что изменилось в миграционной политике Казахстана

О новой миграционной политике рассказала заместитель премьер-министра-министр культуры и информации Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz 

С 10 апреля 2026 года вступили в силу новые меры по регулированию приема иностранцев на постоянное проживание.

Они направлены на повышение качества человеческого капитала и привлечение востребованных кадров. Казахстан сохраняет упрощенный порядок въезда для инвесторов и специалистов востребованных профессий.

"Для инвесторов остаются отдельные категории виз, которые выдаются руководителям и участникам инвестиционных проектов, а также членам их семей. Эти меры позволяют инвесторам в упрощенном порядке входить в экономику страны, развивать бизнес и создавать новые рабочие места", – сказала Аида Балаева.

По ее словам, специальные визы, включая категорию для получения постоянного проживания, предусмотрены также для иностранных граждан, обладающих востребованными профессиями. В их числе  нейрохирурги, гематологи, инженеры-технологи фармацевтической промышленности, бактериологи, специалисты по графической анимации и другие. Всего в перечне 51 профессия, список постоянно  обновляется в зависимости от экономических потребностей страны.

Кроме  того внедряются новые форматы виз для высококвалифицированных специалистов и цифровых кочевников, что позволяет Казахстану привлекать таланты и современные технологии.

"Ожидается, что реализация данных подходов будет способствовать притоку инвестиций, развитию технологий и восполнению кадрового дефицита экономики. Кроме того, иностранцы могут въехать в Казахстан по упрощённому порядку на основании мотивированного ходатайства отраслевого уполномоченного госоргана", - добавила заместитель премьер-министра.

