Что изменится в законодательстве по банковским кредитам

Банки и финансы
7

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка напоминает заемщикам о порядке досрочного погашения кредитов, а также сообщает о вступающих в силу с 31 августа 2025 года законодательных изменениях в этой сфере, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Досрочное погашение позволяет заемщику сократить переплату по процентам и ускорить исполнение долговых обязательств. Оно может быть полным – с погашением всей задолженности, либо частичным – с внесением суммы сверх установленного графика. При частичном досрочном погашении кредита возможно уменьшить срок кредита при сохранении размера ежемесячного платежа либо снизить суммы ежемесячного платежа при сохранении срока займа.

По данным агентства, финансовые организации вправе определять порядок досрочного погашения в рамках законодательства: устанавливать минимальные суммы, сроки подачи заявлений и расчетные даты. Заемщикам рекомендуется заранее согласовать с банком выбранный способ перерасчета, а также уточнить порядок списания средств, особенности возврата страховых премий и снятия обременения по ипотеке.

До вступления изменений в силу банки вправе применять штрафные санкции за досрочное погашение: в течение первых шести месяцев – по займам сроком до одного года, и в течение первого года – по займам сроком более одного года.

"С 31 августа 2025 года вступает в силу норма, согласно которой штрафные санкции за досрочное погашение будут применяться только к юридическим лицам. Физические лица смогут погашать кредиты досрочно в любое время без уплаты неустоек. Эта норма распространяется на все договоры, включая ранее заключенные. Однако обращаем внимание на то, что штрафы и неустойки, уплаченные до вступления изменений в силу, перерасчету или возврату не подлежат", - говорится в сообщении.

#закон #кредиты #досрочное погашение

