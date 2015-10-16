Что обсуждают лидеры стран СНГ в Бурабае

Повестка дня заседания Совета глав государств СНГ, проходящего сейчас в Бурабае (Акмолинская область), состоит из 17 пунктов, передает Kazpravda.kz.
1. Заявление глав государств СНГ по случаю 70-летия создания ООН (вносится со стороны Казахстана).
2. Заявление глав государств о борьбе с международным терроризмом (вносится Казахстаном).
3. Обращение глав государств в связи с 30-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС (вносится Беларусью).
4. О правовом обеспечении миграционных процессов в СНГ.
5. Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территории СНГ.
6. Соглашение об образовании Совета руководителей пенитенциарных служб СНГ (вносится Россией).
7. Соглашение о сотрудничестве членов Содружества в области предупреждения и ликвидации ЧС.
8. Конвенция об исполнении судебных решений в отношении лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы (вносится Россией).
9. Конвенция военного сотрудничества.
10. Программа сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах СНГ на 2016–2020 годы.
11. О формировании группировки приграничных и иных ведомств государств Содружества, направляемой для урегулирования (ликвидации) кризисной ситуации на внешних границах.
12. О выполнении Плана мероприятий по реализации Протокола от 5 октября 2007 года об утверждении Положения об организации взаимодействия пограничных и иных ведомств членов СНГ в оказании помощи при возникновении и урегулировании (ликвидации) кризисных ситуациий на внешних границах от 5 декабря 2012 года.
13. О реализации в 2016 году Программы "Культурные столицы Содружества" в Туркменистане.
14. О руководителе Антитеррористического центра государств СНГ.
15. О председательстве в Содружестве независимых государств.
16. О проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ.
Дополнительным вопросом, внесенным Россией, является пункт "О председателе Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров иностранных дел членов СНГ".
В саммите принимают участие восемь глав государств (Казахстан – Нурсултан Назарбаев, Азербайджан – Ильхам Алиев, Армения – Серж Саргсян, Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызстан – Алмазбек Атамбаев, Россия – Владимир Путин, Таджикистан – Эмомали Рахмон, Узбекистан – Ислам Каримов) и представители Молдовы (замглавы МИД и европейской интеграции Андрей Галбур), Туркменистана (вице-премьер Сатлык Сатлыков), Украины (Временный поверенный по делам Украины в Казахстане Юрий Лазебник).