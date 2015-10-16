Что обсуждают лидеры стран СНГ в Бурабае

Политика
980
Талгат Исенов
Повестка дня заседания Совета глав государств СНГ, проходящего сейчас в Бурабае (Акмолинская область), состоит из 17 пунктов, передает Kazpravda.kz.

1. Заявление глав государств СНГ по случаю 70-летия создания ООН (вносится со стороны Казахстана).

2. Заявление глав государств о борьбе с международным терроризмом (вносится Казахстаном).

3. Обращение глав государств в связи с 30-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС (вносится Беларусью).

4. О правовом обеспечении миграционных процессов в СНГ.

5. Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территории СНГ.

6. Соглашение об образовании Совета руководителей пенитенциарных служб СНГ (вносится Россией).

7. Соглашение о сотрудничестве членов Содружества в области предупреждения и ликвидации ЧС.

8. Конвенция об исполнении судебных решений в отношении лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы (вносится Россией).

9. Конвенция военного сотрудничества.

10. Программа сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах СНГ на 2016–2020 годы.

11. О формировании группировки приграничных и иных ведомств государств Содружества, направляемой для урегулирования (ликвидации) кризисной ситуации на внешних границах.

12. О выполнении Плана мероприятий по реализации Протокола от 5 октября 2007 года об утверждении Положения об организации взаимодействия пограничных и иных ведомств членов СНГ в оказании помощи при возникновении и урегулировании (ликвидации) кризисных ситуациий на внешних границах от 5 декабря 2012 года.

13. О реализации в 2016 году Программы "Культурные столицы Содружества" в Туркменистане.

14. О руководителе Антитеррористического центра государств СНГ.

15. О председательстве в Содружестве независимых государств.

16. О проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ.

Дополнительным вопросом, внесенным Россией, является пункт "О председателе Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров иностранных дел членов СНГ".

В саммите принимают участие восемь глав государств (Казахстан – Нурсултан Назарбаев, Азербайджан – Ильхам Алиев, Армения – Серж Саргсян, Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызстан – Алмазбек Атамбаев, Россия – Владимир Путин, Таджикистан – Эмомали Рахмон, Узбекистан – Ислам Каримов) и представители Молдовы (замглавы МИД и европейской интеграции Андрей Галбур), Туркменистана (вице-премьер Сатлык Сатлыков), Украины (Временный поверенный по делам Украины в Казахстане Юрий Лазебник).

Популярное

Все
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Посвящается водителям-самоубийцам, в том числе прекрасным дамам, оказавшим сопротивление инспекторам дорожного движения, которые попытались спасти им жизнь, перекрыв в буранный день междугороднюю трассу.
Казахстанцев продолжают знакомить с шедеврами мирового искусства
С детства Дарье Мороз очень нравилось рисовать и рассматривать книжные иллюстрации, но в качестве профессии почему-то это ремесло не рассматривала
По ту сторону сказки
Косули рискнули
Национальный парк под открытым небом на основе археологических раскопок городища Бозок строится в столице
Он из команды мечты
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Машины в законе
В белом плену
Хлеб везти не согласны!
В новом формате
В морозы остались без газа
От первенства страны до Универсиады
На двух берегах
Домашняя победа
Красота вокруг нас
Алкогольное «подполье»
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан будут вместе строить Камбаратинскую ГЭС-1
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
После довольно интенсивного спортивного 2022 года, связанного с проведением зимних Олимпийских игр в китайском Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре, год 2023-й кажется менее насыщенным топовыми спортивными событиями, но это далеко не так...
Правительство готово внедрять конструктивные предложения бизнеса – Смаилов о развитии ГМК
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Мир уже не будет прежним. Уходящий год стал по-настоящему переломным в международных отношениях, экономических реалиях и простых человеческих ценностях
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Токаев провел телефонный разговор с Эмомали Рахмоном
Токаеву доложили о ходе выполнения его поручения по ликвидации финансовых пирамид
Токаев дал ряд поручений главе МВД
Три парня и девушка задохнулись в машине в ЗКО
Александр Данилов освобожден от должности замглавы МИОР РК
Массовое ДТП в СКО: два человека погибли
Головкину предложили самый прибыльный бой в 2023 году
Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев поздравил православных с праздником
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
У акимов станет больше заместителей
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана

Читайте также

Политика , Сенат
55 человек будут бороться за мандаты сенаторов
Политика , Кадровые назначения
Назначен прокурор города Атырау
Политика , Мажилис
Парламент рассмотрит отмену закона о елбасы
Политика , Сенат , Мажилис
Совместное заседание палат Парламента состоится 13 января

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]