Что происходит с "дочками" российских банков в Казахстане, рассказала глава АРРФР

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы сенаторов в ходе пленарного заседания палаты, сообщила, что у филиалов российских банков, находящихся в Казахстане и попавших под санкции западных стран, достаточно ликвидных средств, и они обладают высококачественным ссудным портфелем, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Как напомнила Мадина Абылкасымова, с момента введения санкций три российских дочерних банка – "Сбербанк Казахстан", "Альфа Банк" и "ВТБ Банк Казахстан" – также были включены в санкционные списки.

"Были введены определенные ограничения на их деятельность. Это связано с закрытием корреспондентских счетов за рубежом и заморозкой их активов иностранными банками, а также невозможностью осуществления операций в долларах, евро и фунтах стерлингов", – сказала глава ведомства.

По ее словам, наблюдался отток депозитов из этих трех банков. В основном они "перетекли" в казахстанские банки, однако при этом все филиалы российских финансовых институтов являются платежеспособными.

"Они обладали и обладают высококачественным ссудным портфелем и ликвидностью. А все требования клиентов по снятию депозитов, переводу своих средств в другие казахстанские банки были полностью выполнены. В настоящее время у банков сохраняются депозиты физических и юридических лиц почти на 500 миллиардов тенге. В то же время эти банки обладают очень высококачественным ссудным портфелем на порядка 1,7 триллиона тенге. Ликвидные средства на сегодняшний день составляют порядка 590 миллиардов тенге. То есть банки полностью покрывают все обязательства перед физическими и юридическими лицами, являются платежеспособными и вопрос об их неустойчивости сейчас не стоит", – подчеркнула Абылкасымова.

Между тем, отметила она, "Альфа Банк" в Казахстане прекратил свою деятельность, его выкупил "Банк ЦентрКредит". В настоящее время проходит процедура их объединения.

"Соответственно, все вклады и депозиты физических и юридических лиц в этом банке становятся частью "Банка ЦентрКредит". Все обязательства будут полностью исполнены перед вкладчиками, никаких оснований для тревоги в данном случае нет", – сказала глава Агентства.