Фото: Kazpravda.kz
Экономика
Что происходит с "дочками" российских банков в Казахстане, рассказала глава АРРФР
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы сенаторов в ходе пленарного заседания палаты, сообщила, что у филиалов российских банков, находящихся в Казахстане и попавших под санкции западных стран, достаточно ликвидных средств, и они обладают высококачественным ссудным портфелем, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Как напомнила Мадина Абылкасымова, с момента введения санкций три российских дочерних банка – "Сбербанк Казахстан", "Альфа Банк" и "ВТБ Банк Казахстан" – также были включены в санкционные списки. 

"Были введены определенные ограничения на их деятельность. Это связано с закрытием корреспондентских счетов за рубежом и заморозкой их активов иностранными банками, а также невозможностью осуществления операций в долларах, евро и фунтах стерлингов", – сказала глава ведомства. 

По ее словам, наблюдался отток депозитов из этих трех банков. В основном они "перетекли" в казахстанские банки, однако при этом все филиалы российских финансовых институтов являются платежеспособными. 

"Они обладали и обладают высококачественным ссудным портфелем и ликвидностью. А все требования клиентов по снятию депозитов, переводу своих средств в другие казахстанские банки были полностью выполнены. В настоящее время у банков сохраняются депозиты физических и юридических лиц почти на 500 миллиардов тенге. В то же время эти банки обладают очень высококачественным ссудным портфелем на порядка 1,7 триллиона тенге. Ликвидные средства на сегодняшний день составляют порядка 590 миллиардов тенге. То есть банки полностью покрывают все обязательства перед физическими и юридическими лицами, являются платежеспособными и вопрос об их неустойчивости сейчас не стоит", – подчеркнула Абылкасымова.

Между тем, отметила она, "Альфа Банк" в Казахстане прекратил свою деятельность, его выкупил "Банк ЦентрКредит". В настоящее время проходит процедура их объединения.

"Соответственно, все вклады и депозиты физических и юридических лиц в этом банке становятся частью "Банка ЦентрКредит". Все обязательства будут полностью исполнены перед вкладчиками, никаких оснований для тревоги в данном случае нет", – сказала глава Агентства.

Популярное

Все
Все мы родом из детства
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
Знать и помнить – наш долг
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Туркестан как образец согласия и единства
Где зимовать бегемоту?
Референдум запустил процесс формирования политической нации в Казахстане
Бюджетный день сурка
Лето, ах, лето…
В Смирново – новоселье
Я тоже хочу быть солдатом…
В густонаселенном Южном Казахстане не хватает школ, несмотря на их массовое строительство
Сообщение ЦИК
Храбрый поступок
Процесс пошел!
Переобучить и трудоустроить
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Грани развития Алматы
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Как формировалась государственная символика Казахстана
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Экономика
Казахстан ввел запрет на вывоз лесоматериалов
Экономика
Осуждены члены преступной группы "Кумековы"
Мажилис , Экономика
Индикатором социально-экономического развития должны быть р…
Экономика
"Это нонсенс!": о проблемах с планированием бюджетных расхо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]