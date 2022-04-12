Экономика
Что такое "золотой треугольник" экономики и как он влияет на рост ВВП

Науке вполне по силам поднять село на эффективный уровень развития, однако в нашей стране этого пока не происходит. Зачастую наука и производство развиваются параллельно. Ученые и производственники, которые должны выступать как звенья одной цепи, не скоординированы между собой. Что мешает казахстанским ученым
наладить взаимодействие с фермерами?
Как помочь решить им проблемы АПК?
Об этом рассуждают гости «Эксперт-совета».

Тлектес Есполов, председатель правления – ректор Казахского национального аграрного исследовательского университета:

– Опыт стран с развитой экономикой показывает, что 50–90% роста ВВП обеспечивается технологическим прогрессом и инновациями. Эта задача выполнима в условиях тесной интеграции науки, образования и производства. На практике такая «триада» получила название «золотой треугольник».

Сегодня 50% сотрудников НИИ МСХ являются руководителями магистерских и докторских диссертаций – реальных научных проектов, востребованных на аграрном рынке. Опыт нашей работы показал, что необходима более глубокая интеграция университета с НИИ. Например, для подготовки специалистов в институте Вагенинген КазНАИУ по программе «Наука о растениях» требуется постоянно привлекать ученых НИИ. Научные исследования в лаборатории микроклонального размножения, рассчитанной на производство 3 миллионов здоровых саженцев, будут более результативными при совместной работе с учеными НИИ.

Интеграции аграрного образования и науки способствует создание научно-образовательных кластеров университета с НИИ МСХ РК. Например, на базе факультета IT-технологий, автоматизации и механизации агропромышленного комплекса создан научно-образовательный кластер группы наук «Агроинженерия. Цифровизация в АПК». На базе факультета Технологии и биоресурсов – научно-образовательный кластер группы наук «Животноводство. Генетика. Переработка сельхозпродукции».

Мы также тесно сотрудничаем с колледжами, которые готовят специалистов сельскохозяйственного, технического и технологического направлений.

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