Чтобы помнили

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Любовь Доброта

Первый республиканский театральный фестиваль Raiymbek fest, посвященный 85-летию народного артиста Казахстана Райымбека Сейтметова, завершился в Туркестане.

фото предоставлено организаторами

Под аплодисменты публики по красной ковровой дорожке заходили в здание Туркестанского музыкально-драматического театра артисты, съехавшиеся на фестиваль со всей страны. Храм искусств в древнем городе открыт 9 марта 2000 года. Первым его художественным руководителем назначили народного артиста РК, лауреата Государственной премии, профессора Райымбека Сейтметова, вернувшегося на малую родину на пике своей славы.

Его дебютом стала постановка на сцене бывшего киноклуба железной дороги, построенного в 1938 году и после капитального ремонта трансформировавшегося в театр, спектакля о Тюркском каганате «Небесные тюрки». С тех пор театр поставил десятки пьес, открыв туркестанцам мир большого искусства.

Заслуги основателя театра Райымбека Сейтметова очевидны, и проведение фестиваля его имени является закономерным итогом огромного вклада в формирование отечественной театральной среды. Фестиваль объединил театральные коллективы страны, а открылся он спектаклем Акмолинского областного казахского музыкально-драматического теат­ра им. Шахмета Кусаинова «Отелло».

В течение четырех дней свои произведения показали Шымкентский городской театр юмора и сатиры, Кызылординский областной музыкально-драматический театр им. Нартая Бекежанова, Жамбылский областной русский драматический театр,
театры «Алматы әуендері» и «Жаңа ғасыр» управления культуры г. Алматы, Талдыкорганский драматический театр им. Бикен Римовой, Жамбылский областной театр драмы им. Аскара Токпанова, Жетысайский драматический театр им. Курманбека Жандарбекова, Шымкентский городской академичес­кий казахский драматический театр им. Жумата Шанина, Семипалатинский молодежный театр «Дарига-ай» Абайской области и Туркестанский музыкально-драматический театр им. Райымбека Сейтметова.

По информации Исана Исатае­ва, директора Туркестанского городского музыкально-драматического театра им. Райымбека Сейтметова, на фестиваль пригласили только профессио­нальные театры, каждый из которых показал одно произведение, поставленное за последние три года. Фестиваль стал площадкой для популяризации отечественных театров и обмена опытом между творческими коллективами.м

#Туркестан #театр #фестиваль #Raiymbek fest

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