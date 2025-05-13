Как сообщили в областном управлении земельных отношений, в пос­ледние годы в связи с развитием животноводства в регионе возникла потребность почти в 70 тыс. га дополнительных пастбищ. Она была полностью закрыта за счет возвращенных в госсобственность в 2024 году 117 тыс. га.

С начала года возвращено еще 35,7 тыс. га. В настоящее время на местах исполнительная власть занимается разработкой пятилетних планов по управлению пастбищами. В соответствии с законодательством нагрузка на такие угодья должна составлять не менее 50%. Если эти параметры ниже, пастбища признаются неиспользуемыми и подлежат изъятию.

Как пояснили в управлении, в регионе планомерно проводятся земельные аукционы и конкурсы. В 2024 году через них права землепользования были проданы на 117 участков для коммерческих целей и 274 – для занятия сельским хозяйством. Продажа участков осуществляется в электронном формате через портал «Госреестр», а распределение сельхозземель – на конкурсной основе с участием земельных комиссий.