Чудом спасся лишь «Тобол»

Очередная еврокубковая неделя преподнесла ряд неприятных результатов. Причем особенно опечалил поклонников казахстанского футбола действующий чемпион республики, который в гостях был разгромлен «Лудогорцем» с неприличным счетом 1:5.

После домашней победы «Астаны» со счетом 2:1 (наша команда растранжирила большое количество голевых моментов) все же оставалась небольшая вероятность, что клуб пройдет дальше. Но реальность оказалась иной. Недаром считалось, что болгарская дружина на данный момент все же стоит выше классом, к тому же дома точно упускать шанса выиграть не станет.

Если первый тайм казахстанцы хоть как-то еще могут записать в свой актив – он завершился со счетом 1:1 после голов ганского нападающего «Лудогорца» Бернарда Текпетея и ответного мяча уже нашего гамбийского форварда Дембо Дарбо, то вторая половина игры была полностью провалена.

После перерыва «Астана» получила еще четыре безответных гола – один мяч забил все тот же Текпетей, дубль записал на свой счет и поляк Якуб Петровский, а под занавес отличился и игрок сборной Болгарии Кирил Десподов.

Кстати, уже при счете 1:5 у казах­станцев получил удаление сербский легионер Душан Йованчич и благо, что наша команда не пропустила еще больше мячей. Столичная дружина завершила свое выступление в Лиге Европы УЕФА и теперь отправилась в Лигу конференций УЕФА, где встретится с албанским «Партизани». Матчи этих стадий пройдут 24 и 31 августа.

Огорчил в Лиге конференций УЕФА и «Актобе», который по сумме двух игр не смог пройти румынский «Сепси». Напомним, что в первой выездной игре казахстанцы сыграли вничью со счетом 1:1, а вот дома уступили 0:1 благодаря единственному пропущенному голу на 67-й минуте от полузащитника Николае Пэуна. Актюбинцы завершили сезон в Европе и теперь больше сосредоточатся на внутреннем первенстве.

С трудом все в той же Лиге конференций УЕФА пробился дальше костанайский «Тобол». После скромной домашней победы со счетом 1:0 над малоизвестным североирландским клубом «Дерри Сити» казахстанские болельщики ожидали, что наша команда (которая ранее выбила из еврокубков грозный швейцарский «Базель») сыграет в гостях более уверенно, но этого не случилось.

Британцы сыграли сверх своих возможностей и благодаря голу с пенальти на 15-й минуте Уильяма Патчинга установили равновесие по итогам двух встреч. Командам далее пришлось сыграть два дополнительных тайма, которые тоже не выявили победителя, а потом приступить к серии пенальти.

Нашу команду спас российский вратарь Иван Коновалов, который отразил два одиннадцатиметровых удара и принес победу в этой перестрелке со счетом 6:5 и общую победу с итоговым счетом 2:1. «Тобол» вышел в раунд плей-офф Лиги конференций УЕФА, где сыграет против «Виктории Пльзень» из Чехии.

Матчи этой стадии пройдут 24 и 31 августа.