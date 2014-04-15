Чужой беды не бывает

Состав из 15 большегрузных машин доставил муку и различные крупы, картофель, подсолнечное масло, а также 300 голов мелкого рогатого скота. На 2,5 млн. тенге приобретены постельные принадлежности, моющие средства. Пострадавшим от стихийного бедствия передано 25 кубометров досок и 20 тонн цемента.

Символично, что «караван помощи» возглавил аким одноименного Кокпектинского района ВКО Дуйсенгазы Мусин. «В формировании гуманитарного груза участвовали жители прак­тически всех уголков региона. Все это, как и 2 млн. тенге наличными, выделили спонсоры в лице предпринимателей и глав крестьянских хозяйств», – рассказал аким.

Четыре года назад восточноказахстанским кокпектинцам также довелось противостоять большой воде. И они до сих пор с благодарностью вспоминают всех, кто в трудный момент пришел им на помощь.

Светлана АБЕНОВА,

Восточно-Казахстанская область