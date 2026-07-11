Каникулы со знаком перемен

Хорошая новость
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Лето в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области сегодня – это не только солнце, зелень и долгожданные каникулы. Это время, когда хорошие новости приходят практически в каждое село, а перемены становятся частью повседневной жизни.

фото акимата СКО

Пока школьники проводят лето в окружении соснового леса оздоровительного лагеря «Серебряный бор», взрослые тоже получили повод для радости. Одним из самых счастливых событий стало вручение ключей жильцам нового 50-квартирного дома в административном центре района – Бесколе. Новоселами стали семьи из социально уязвимых категорий населения.

Лето – самое подходящее время и для строительства. В Бесколе продолжается возведение современной поликлиники, рассчитанной на 250 посещений в смену. После открытия жители смогут получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях рядом с домом.

Параллельно обновляется коммунальная инфраструктура. Реконструкция котельной позволит сделать теплоснабжение жилых домов и социальных объектов более надежным.

Меняется и сам облик районного цент­ра. На въезде в Бесколь строится современный сквер. А вблизи села создается лесной питомник, который в будущем обеспечит регион качест­венным посадочным материалом и поможет увеличить площади лесовосстановления.

#СКО #строительство #новоселье #каникулы #лагерь

Популярное

Все
На пользу людям и природе
Встреча с представителями миссии БДИПЧ ОБСЕ
Второе дыхание отрасли
Работать на опережение
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Большая выгода от мелкой фасовки
Дан старт строительству автострады
Осторожно, вода!
Шоу без границ?
Без поездок в столицу
Лесник с государственным подходом
Объединяющая сила тюркского слова
ГЧП: эффективность доказана практикой
Необходим современный подход
Мбаппе выводит Францию в полуфинал!
Востребованные специальности
Указы Главы государства о назначении
Для спасателей открыли современный фитнес-центр в Астане
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
В МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой с ощутимостью в Таразе
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира
Новая конфигурация партий: чего ждать от избирательной кампании в Курултай
Этностиль обретает все большую популярность
Полный производственный цикл
Объединить физиков и лириков
Семинар для партий
Токаев поздравил Назарбаева с днем рождения
От голштинов до алгоритмов
Возрождается алматинский апорт
История Великой степи на языке карт
Производство мясной продукции в Аркалыке увеличат вдвое
Три детеныша енота-полоскуна появились на свет в Алматинском зоопарке
Сохранить здоровье трудящихся
Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Астана глазами детей
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером

Читайте также

Плюс один новый завод в Казахстане
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Реанимобили для отдаленных сел
Выручили проливные дожди

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]