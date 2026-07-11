Каникулы со знаком перемен

Пока школьники проводят лето в окружении соснового леса оздоровительного лагеря «Серебряный бор», взрослые тоже получили повод для радости. Одним из самых счастливых событий стало вручение ключей жильцам нового 50-квартирного дома в административном центре района – Бесколе. Новоселами стали семьи из социально уязвимых категорий населения.

Лето – самое подходящее время и для строительства. В Бесколе продолжается возведение современной поликлиники, рассчитанной на 250 посещений в смену. После открытия жители смогут получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях рядом с домом.

Параллельно обновляется коммунальная инфраструктура. Реконструкция котельной позволит сделать теплоснабжение жилых домов и социальных объектов более надежным.

Меняется и сам облик районного цент­ра. На въезде в Бесколь строится современный сквер. А вблизи села создается лесной питомник, который в будущем обеспечит регион качест­венным посадочным материалом и поможет увеличить площади лесовосстановления.