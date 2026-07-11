24 медали из Мадрида

В состязаниях по вольной борьбе наши палуаны трижды поднимались на высшую ступень пьедестала: победу праздновали Даулет Амирханов (в весовой категории до 57 кг), Нурлыбек Базарбаев (до 61 кг) и Жанкожа Абильтаев (до 70 кг). Серебряными призерами стали Ерасыл Мухтар­улы (до 57 кг), Мухамед Балгабай (до 61 кг), Акбар Курбанов (до 65 кг) и Шерхан Абиль (до 70 кг). А бронзовую награду взяли Жанболат Кабиден, Талап Жолдасов (оба – до 70 кг), Арсен Кабден (до 74 кг) и Нау­рыз Ахмедханов (до 86 кг).

В греко-римской борьбе обладателями золотых медалей стали Едыге Толеутаев (до 55 кг) и Ильяс Дауитов (до 63 кг). Вторые места заняли Айбат Рахим (до 55 кг), Жанболат Сапарбек (до 60 кг), Досжан Утепкалиев (до 63 кг), Динмухамед Омаров (до 72 кг) и Альмир Толебаев (до 82 кг). Бронзу получили Омар Ахон (до 60 кг), Шынгыс Кайрат (до 63 кг), Николай Хапко (до 72 кг), Расул Жунис (до 77 кг), Санжар Сабитов (до 82 кг), Аянбек Ибраев (до 97 кг).