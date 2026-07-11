30 семей получили ключи от квартир

Среди счастливчиков – многодетная мать Улбосын Абылаева, воспитывающая шестерых детей. В очереди на жилье она стояла пять лет. По ее словам, это одно из самых счастливых событий в жизни семьи.

Новые квартиры расположены в микрорайоне Бозарык, который сегодня активно развивается и становится одним из крупнейших жилых массивов города. Здесь строятся современные девяти­этажные дома, создается инженерная и социальная инфраструктура. Как отметил исполняющий обязанности руководителя городского управления жилищной политики Копжан Толебаев, все дома обеспечены коммуникациями и отвечают действующим требованиям.

Работа по обеспечению граждан жильем в Шымкенте продолжается.­ В очереди на получение квартир стоят более 90 тыс. человек. Объемы жилищного строительства ежегодно увеличиваются. С начала 2026-го новоселье отпраздновали свыше 2,5 тыс. семей, а до конца года планируется ввести в экс­плуатацию еще около 5 тыс. квартир.