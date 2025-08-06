Поддерживаемый правоконсервативной партией «Право и справедливость» Кароль Навроцкий пообещал в инаугурационной речи принимать меры для суверенитета и безопасности Польши, в частности, бороться с нелегальной миграцией

Фото с сайта cont.ws

Новый правоконсервативный президент Польши Кароль Навроцкий официально вступил в должность главы государства. В среду, 6 августа, 42-летний победитель президентских выборов, поддерживаемый партией "Право и справедливость" ("ПиС"), принял присягу на церемонии перед Национальным собранием, состоящим из обеих палат парламента - cейма и cената, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

В инаугурационной речи Навроцкий объявил, что станет "активным президентом", будет действовать решительно и последовательно. Среди прочего, он пообещал бороться против нелегальной миграции и вступления Польши в еврозону.

«Я буду голосом граждан, которые хотят суверенитета и безопасности», - пообещал новый президент.

Беспартийный историк, националист, евроскептик и сторонник президента США Дональда Трампа сменил на посту президента Анджея Дуду, полномочия которого завершились после двух сроков. Победа Навроцкого на выборах стала серьезным поражением для либерального и проевропейского правительства Дональда Туска. Как ожидается, он попытается добиться смены политического курса в Польше и будет использовать свои полномочия в качестве верховного главнокомандующего, свой голос на международной арене и право вето, чтобы блокировать планы правительства.

В начале июня Кароль Навроцкий с минимальным перевесом одержал победу во втором туре президентских выборов, обойдя лишь менее чем на 2 процентных пункта кандидата от либеральной "Гражданской платформы", мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Навроцкий получил 50,89% голосов, Тшасковский - 49,11%.

В первом туре наибольшее число голосов - также с небольшим перевесом - получил Тшасковский, которого поддержали 31,36% пришедших на выборы избирателей. Навроцкий получил тогда поддержку 29,54% участников голосования.

После оглашения результатов голосования Туск сообщил, что запросит у парламента вотум доверия его кабинету. Он подчеркнул, что хотел бы продолжить работу в правительстве и надеется на сотрудничество с избранным президентом. План действий его кабинета министров при новом президенте потребует "единства и мужества" трехпартийной коалиции, и вотум доверия станет первым испытанием, добавил политик.

В середине июня Сейм выразил доверие правительству Туска.