Далеко не каждое село может похвалиться наличием собственного музея и тем более вековыми памятниками истории и архитектуры
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Любовь Доброта, Туркестанская область
Жителям села Карнак, расположенного близ Кентау, в этом плане несказанно повезло. В населенном пункте даже воздух пропитан историей, здесь находятся достопримечательности, возраст которых исчисляется не одним столетием. А еще здесь живут неравнодушные люди, чьими стараниями удалось сохранить памятник архитектуры, который более двух веков украшает село и является главной карнакской святыней – это мечеть-медресе Шамет-Ишана.