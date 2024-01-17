Дальнейшую работу Qarmet обсудили в правительстве с новым инвестором

Правительство
20

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание рабочей группы по вопросам деятельности компании Qarmet, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства РК

С участием нового инвестора обсуждены меры по обеспечению стабильной работы и дальнейшего развития предприятия, вопросы налогообложения, использования магистральной ж/д сети, а также соблюдения норм экологического законодательства.

Кроме того, на заседании рассмотрены планы по актуализации требований промышленной безопасности для шахт Карагандинского угольного бассейна.

По итогам обсуждения глава Правительства дал госорганам ряд необходимых поручений.

Напомним, что в прошлом году на двух шахтах «АрселорМитталТемиртау» погибли шахтеры, после чего был поставлен вопрос о смене собственника. Правительство и АrcelorMittal провели 11 раундов переговоров, в ходе которых договорились передать АО «АрселорМиттал Темиртау» Казахстану. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев назвал соглашение «мега-сделкой». Предприятие было переименовано в QARMET. У предприятия появился новый инвестор.

#Правительство #QARMET

Популярное

Все
Проблемы общества – основа нормотворческой деятельности
Перспективы глобальны, как и проблемы
Работать на земле дано не каждому
Деньги для больших дел
Случайности не случайны
Жизнь коротка – искусство вечно
Работа особого режима
Последний аргумент
Центр притяжения молодежи
Под единым шаныраком
Новый бренд Казахстана
Страна вводит новые мощности
Деньги есть, идеи – тоже
Наведем порядок сообща
С корейским акцентом
К управлению экономикой нужны новые подходы
Перепелиный Техас у нас!
Когда скот гуляет сам по себе
Чтобы стать увереннее
Три сокровища на букву «А»
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Казахстанец не смог пробиться в свой 10-й финал на теннисном турнире в Австралии
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Премьер Смаилов: Бондовые склады построят в Астане, Алматы …
Износ станций и дефицит электроэнергии: как Минэнерго решит…
Алихан Смаилов указал акиматам на их недочеты по развитию э…
Планы по энергоснабжению озвучил глава Минэнерго

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]