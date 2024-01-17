Дальнейшую работу Qarmet обсудили в правительстве с новым инвестором

Фото: пресс-служба правительства РК

С участием нового инвестора обсуждены меры по обеспечению стабильной работы и дальнейшего развития предприятия, вопросы налогообложения, использования магистральной ж/д сети, а также соблюдения норм экологического законодательства.



Кроме того, на заседании рассмотрены планы по актуализации требований промышленной безопасности для шахт Карагандинского угольного бассейна.



По итогам обсуждения глава Правительства дал госорганам ряд необходимых поручений.

Напомним, что в прошлом году на двух шахтах «АрселорМитталТемиртау» погибли шахтеры, после чего был поставлен вопрос о смене собственника. Правительство и АrcelorMittal провели 11 раундов переговоров, в ходе которых договорились передать АО «АрселорМиттал Темиртау» Казахстану. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев назвал соглашение «мега-сделкой». Предприятие было переименовано в QARMET. У предприятия появился новый инвестор.