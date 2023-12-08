Мега-сделкой назвал Шарлапаев соглашение между правительством и ArcelorMittal

По его словам, переговорный процесс состоял из 11 раундов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На пресс-конференции в правительстве министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев рассказал подробности сделки о передаче АО «АрселорМиттал Темиртау» Казахстану, сообщает Kazpravda.kz.

Министр подчеркнул, что в ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов.

«Это стало одной из основных причин затянувшегося процесса переговоров. Нашей целью было приобрести комбинат по справедливой цене без допущения дорогостоящих и затяжных международных судебных разбирательств. Срочность и ускоренность переговоров были также продиктованы необходимостью не допустить остановки предприятия», — сказал Канат Шарлапаев.

По его словам, переговорный процесс состоял из 11 раундов, в результате чего обеими сторонами были достигнуты принципиальные позиции.

«Соглашение между правительством Казахстана и ArcelorMittal можно назвать мега-сделкой, оно имеет исключительное значение для нашей страны. Мы избежали множества рисков, с которыми столкнулись правительства других стран», — подчеркнул министр.

Также он отметил, что самое важное для государства - сохранение работоспособности этого предприятия и всех 32 тыс. рабочих мест, сохранение жизнеспособности сталелитейного производства в республике, и прокомментировал слухи о блокировке банковских счетов "АрселорМиттал Темиртау".

Ранее сообщалось, что правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. ArcelorMittal также пожертвовала 16 млрд тенге в благотворительный фонд "Қазақстан халқына".