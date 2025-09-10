– Послание Главы государства «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» – это мощный импульс для дальнейшего форсированного инновационного развития нашей страны. Будущее республики в технологическом прогрессе, поэтому Президент поставил стратегическую задачу по превращению Казахстана в течение трех лет в полноценное цифровое государство, – сказал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства отметил, что масштабная цифровизация и повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта позволят выстроить современную технологичную систему государственного управления.

– Цифровой подход в государственной системе, как отметил Президент, «многократно повысит ее прозрачность, эффективность и человекоцентричность». Сквозная цифровизация наряду с диверсификацией обеспечит комплексную модернизацию всей отечественной экономики и повысит конкурентоспособность Казахстана на мировой арене. Правительство сконцентрировано на оперативном исполнении поставленных в Послании задач, – подчеркнул Премьер.

Как в свою очередь отметил заместитель Премьер-минист­ра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, в рамках задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана, будет продолжена работа по следующим направлениям: новому инвестицион­ному циклу, развитию Alatau City, борьбе с инфляцией, сокращению зависимости от импорта, либерализации экономики и развитию предпринимательства.

– Правительством определены перспективные ниши, такие как автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, химическая промышленность и нефтехимия, восполнение минерально-сырьевой базы, включая редкоземельные элементы, а также переработка продукции АПК, в которых возможно создание экспортных производств с высокой глобальной конкурентоспособностью, – уточнил спикер.

По словам Серика Жумангарина, с учетом данных критериев отраслевыми министерствами совместно с акиматами будет определен перечень проектов с четким пониманием рынка, потребностями в инвестициях, предположительным географическим расположением. Общая планируемая сумма проектов «заказа на инвестиции» составит более 5 трлн тенге. Работу по анализу, структурированию и привлечению инвесторов проведет холдинг «Байтерек».

– В сфере геологии и недропользования будет создана современная карта недр с использованием цифровых инструментов. На эти цели в текущем году из резерва Правительства выделены средства на разработку проект­но-сметной документации и проведение геологической съемки второго поколения (масштаб 1:50 000). В рамках этих работ будут подготовлены современные геологические карты, включая данные аэрогеофизики, геохимии, спектрального анализа специализированных космических снимков и другие геологические карты. Работы начнутся с 2026 года, – проинформировал министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

Об исполнении поручений в сфере энергетики на заседании Правительства отчитался министр энергетики Ерлан Аккенженов.

– Учитывая необходимость обеспечения энергетической безопасности, надежного энергоснабжения экономики и населения, а также принимая во внимание ежегодный рост потребления электрической энергии, республика нуждается в вводе новых источников генерации и модернизации действующих электростанций, – отметил он.

Министерством для покрытия дефицита в стране и увеличения экспортного потенциала разработан план мероприятий по развитию электроэнергетичес­кой отрасли, предусматривающий ввод дополнительно более 26 ГВт новых генерирующих мощностей до 2035 года. Таким образом, ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии.

Во исполнение поручений Главы государства в сфере АПК Министерством сельского хозяйства также принимается ряд системных мер. Так, для устойчивого развития животноводства будет разработан отдельный Комплексный план.

– Сегодня для животноводов предусмотрено только льготное кредитование оборотных средств для откормочных площадок, которое ограничено и не в полной мере отвечает потребностям отрасли. В новой же программе будут определены конкретные меры и источники их финансирования, включая привлечение инвестиций банков второго уровня, – доложил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Наряду с финансовой поддерж­кой предусматривается предоставление дополнительных социальных мер для семей работников отрасли, включая доступ к бесплатному образованию и дополнительным соцпакетам.

В ходе заседания были заслушаны доклады министров: цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева, водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, труда и социальной защиты населения Светланы Жакуповой, просвещения Гани Бейсембаева, науки и высшего образования Саясата Нурбека, туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, здравоохранения Акмарал Альназаровой, а также вице-министра транспорта Максата Калиакпарова.

– Президент страны в Послании дал старт дальнейшим инновационным и инфраструктурным преобразованиям. Для решения поставленных задач в первую очередь необходимо активизировать приток инвестиций в страну. Глава государства отметил необходимость запуска нового инвестиционного цикла. Поэтому мы в кратчайший срок должны выстроить единый механизм взаимодействия с инвесторами и кардинально обновить систему привлечения инвестиций, – отметил Премьер-министр.

Каждый привлеченный тенге, по словам Олжаса Бектенова, должен быть защищен твердыми гарантиями, подкрепленными нормативными актами и положительной практикой. Для инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики будут предусмотрены специальные меры, включая преференции.

Премьер-министр акцентировал внимание на выполнении поручений Президента в экономическом блоке.

– Министерству национальной экономики необходимо законодательно закрепить четкие границы участия государства в экономике и допустимые правовые требования к управлению. Администраторам бюджетных программ следует обеспечить своевременное освоение средств. Необходимо ужесточить финансовую дисциплину, строго соблюдать утвержденные бюджетные параметры и добиваться максимально эффективного использования каждого тенге, – поручил Олжас Бектенов.

Министерству национальной экономики совместно с Нацио­нальным банком, акиматами, министерствами сельского хозяйства, торговли, промышленности, энергетики, а также Агентством по защите и развитию конкуренции поручено предпринять все необходимые действия по исполнению Плана мер по контролю и снижению уровня инфляции. Министерству финансов совместно с Минис­терством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК – обеспечить создание отдельного центра обработки данных Комитета государственных доходов.

Министерству финансов совместно с Министерством транспорта, акиматами и Пограничной службой до конца года завершить модернизацию восьми пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС. Минис­терству национальной экономики совместно с МИДом указано незамедлительно приступить к подготовке плана действий по кардинальному обновлению сис­темы привлечения инвестиций.

Наряду с этими руководитель Правительства дал министерствам и госорганам ряд поручений, касающихся реального сектора экономики и социального блока.

– Правительство нацелено своевременно и качественно исполнить поставленные в Пос­лании задачи. Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами в течение недели поручаю разработать проект Общенационального плана по реализации Послания Главы государства и вынести его на следующее заседание. За каж­дым пунктом должен быть зак­реплен конкретный ответственный, главное – результат. Все принимаемые Правительством меры должны быть направлены на повышение уровня жизни и благополучие наших граждан, – заключил Олжас Бектенов.