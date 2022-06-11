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Президент
Даниал Ахметов и Женис Касымбек остались на своих постах
Пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай сообщил о том, что акимы двух регионов - Даниал Ахметов и Женис Касымбек - сохранили свои посты, передает Kazpravda.kz.
 
"Учитывая многолетний опыт работы на государственной службе, сегодня в соответствии с указом Главы государства на год продлены служебные полномочия акима Восточно-Казахстанской области Даниала Кенжетаевича Ахметова", - написал Желдибай в Facebook.
 
Также он отметил, что аким Карагандинской области Женис Махмудулы Касымбек продолжит службу.
 
"Женис Махмудович Касымбек продолжит свою работу на посту акима Карагандинской области", - сообщил пресс-секретарь Президента.

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