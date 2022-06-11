Даниал Ахметов и Женис Касымбек остались на своих постах

Пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай сообщил о том, что акимы двух регионов - Даниал Ахметов и Женис Касымбек - сохранили свои посты, передает Kazpravda.kz

"Учитывая многолетний опыт работы на государственной службе, сегодня в соответствии с указом Главы государства на год продлены служебные полномочия акима Восточно-Казахстанской области Даниала Кенжетаевича Ахметова", - написал Желдибай в Facebook

Также он отметил, что аким Карагандинской области Женис Махмудулы Касымбек продолжит службу.