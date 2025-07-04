Глава государства поздравил Президента США
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Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Дональду Трампу по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В своем послании Глава государства подчеркнул, что этот знаменательный день символизирует стойкость и силу духа американского народа, его неизменную приверженность принципам свободы и демократическим ценностям.
– Я вновь подтверждаю свое стремление к дальнейшему развитию двустороннего расширенного стратегического партнерства, а также выражаю готовность к углублению многостороннего взаимодействия на благо наших народов, – говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу успехов в его государственной деятельности.