Данилина вышла в финал турнира WTA 125

Казахстанская теннисистка Анна Данилина пробилась в финал турнира в парном разряде, который проходит в итальянской Парме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Фото: пресс-служба ФТК

В полуфинале казахстанка в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой обыграла Анну Сискову / Мириам Колодзиёву.

Чешские теннисистки отказались от продолжения борьбы после завершения первого сета в пользу Анны и Ирины - 6:1.

Соперницы по финалу Данилиной и Хромачевой определятся позднее.

Другая казахстанка Жибек Куламбаева не смогла выйти в финал турнира категории ITF W 75 в парном разряде, который проходит в Загребе.

Жибек вместе с гречанкой Сапфо Сакеллариди проиграли Селин Наф (Швейцария) / Лауре Пегосси - 6:4, 2:6, 6:10.

На этом же турнире Куламбаева остановилась на стадии четвертьфинала в одиночном разряде, сообщили в Федерации тенниса Казахстана.