Дархан Сатыбалды назначен акимом крупнейшего мегаполиса Казахстана
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Указом Главы государства Сатыбалды Дархан Амангелдыулы назначен акимом города Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Он освобожден от ранее занимаемой должности.
С 2022 по 2025 год Дархан Сатыбалды возглавлял Туркестанскую область.
6 января 2025 года указом главы государства Касым-Жомарта Токаева назначен на должность первого заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса;
Награжден орденами "Құрмет", "Парасат", Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан, медалью "Ерен еңбегі үшін".
Как сообщалось, сегодня Указом Главы государства Ерболат Досаев был освобожден от должности акима города Алматы.