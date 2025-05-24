Указом Главы государства Сатыбалды Дархан Амангелдыулы назначен акимом города Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Он освобожден от ранее занимаемой должности.

С 2022 по 2025 год Дархан Сатыбалды возглавлял Туркестанскую область.

6 января 2025 года указом главы государства Касым-Жомарта Токаева назначен на должность первого заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса;

Награжден орденами "Құрмет", "Парасат", Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан, медалью "Ерен еңбегі үшін".

Как сообщалось, сегодня Указом Главы государства Ерболат Досаев был освобожден от должности акима города Алматы.