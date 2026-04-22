Давайте покажем пример всему миру: Токаев – участникам заседания по спасению Арала

В ходе своего выступления Президент остановился на положительных результатах совместных усилий по восстановлению экосистемы Северного Арала.

– Увеличение объема воды в море с 18,9 до 23,5 кубических километров плодотворно повлияло на рыбное хозяйство и, в целом, социально-экономическую ситуацию в Приаралье. Создан уникальный природный и научный объект – геопарк «Арал», призванный стать моделью устойчивого развития этой территории. Главная цель проекта – сохранение природно-экологического и исторического наследия Аральского моря. Сейчас ведется работа по включению объекта в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Таким образом, казахстанское председательство было нацелено на повышение эффективности Фонда. Выражаю искреннюю признательность всем государствам-учредителям за поддержку и конструктивное взаимодействие. Уверен, общими усилиями, сохраняя преемственность в целеполагании и практической работе, мы сможем добиться еще больших успехов в деле обеспечения устойчивого будущего для наших народов, – заявил Президент Казахстана.

По его словам, анализ текущего состояния бассейна Аральского моря показывает, что несмотря на достигнутые успехи степень роста экологических угроз опережает масштабы принимаемых мер по их нивелированию.