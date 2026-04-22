Давайте покажем пример всему миру: Токаев – участникам заседания по спасению Арала

Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета глав государств – учредителей МФСА, сообщает Kazpravda.kz

В ходе своего выступления Президент остановился на положительных результатах совместных усилий по восстановлению экосистемы Северного Арала.

– Увеличение объема воды в море с 18,9 до 23,5 кубических километров плодотворно повлияло на рыбное хозяйство и, в целом, социально-экономическую ситуацию в Приаралье. Создан уникальный природный и научный объект – геопарк «Арал», призванный стать моделью устойчивого развития этой территории. Главная цель проекта – сохранение природно-экологического и исторического наследия Аральского моря. Сейчас ведется работа по включению объекта в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

Таким образом, казахстанское председательство было нацелено на повышение эффективности Фонда. Выражаю искреннюю признательность всем государствам-учредителям за поддержку и конструктивное взаимодействие. Уверен, общими усилиями, сохраняя преемственность в целеполагании и практической работе, мы сможем добиться еще больших успехов в деле обеспечения устойчивого будущего для наших народов, – заявил Президент Казахстана.

По его словам, анализ текущего состояния бассейна Аральского моря показывает, что несмотря на достигнутые успехи степень роста экологических угроз опережает масштабы принимаемых мер по их нивелированию.

– Вам хорошо известна тревожная экологическая ситуация в бассейне Арала. Климат в Приаралье заметно изменился: температура летом повысилась в среднем на 2-2,5 градуса, усилилась засушливость, зимы, напротив, стали холоднее. В радиусе 100 километров существенно сократилось количество осадков. Частота и масштаб пыльных бурь растут. Из пустыни Аралкум в атмосферу ежегодно поднимаются десятки миллионов тонн соли, песка, различных химических веществ. Они обнаруживаются в самых отдаленных регионах мира, например, в Северном Ледовитом океане, оказывают негативное влияние на почвы, экосистемы и здоровье людей далеко за пределами региона. Серьезную обеспокоенность вызывает воздействие аэрозольных выбросов на ледники Тянь-Шаня и Памира.

По данным Всемирной метеорологической организации, последний гидрологический год для ледников стал одним из самых худших за весь период наблюдений (с 1950 года). Сокращение ледников крайне негативно сказывается на водной безопасности всего региона. При этом уровень водопотребления стабильно растет. Свыше 80 процентов всех водных ресурсов используется в сельском хозяйстве, тогда как потери в оросительных системах продолжают оставаться недопустимо большими. В этих условиях требуется выработка согласованных и долгосрочных решений. Давайте покажем пример, который продемонстрировал бы миру нашу способность совместно, продуктивно разрабатывать решения стратегического значения и масштаба, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

