Даже затяжные конфликты можно урегулировать посредством диалога: Касым-Жомарт Токаев

Политика
208

По поручению Президента Казахстана председатель Сената, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев принял участие в мероприятиях, проводимых в рамках ежегодной церемонии вручения Премии имени шейха Заида «За человеческое братство», состоявшейся в столице Объединённых Арабских Эмиратов, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат РК

В 2026 году лауреатами Премии стали афганская правозащитница в сфере образования женщин и девочек Зарка Яфтали, палестинская гуманитарная организация Taawon, а также мирное Соглашение между Азербайджаном и Арменией. Видеообращение к лауреатам Премии направил и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Армении Никола Пашиняна с присуждением Премии, отметив, что прогресс, достигнутый двумя странами на пути к мирному соглашению, знаменует поворотный момент исторического масштаба.

«Прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути к мирному соглашению, знаменует собой поворотный этап в истории. Данный шаг демонстрирует, что даже многолетние конфликты могут быть разрешены посредством диалога, ответственности и сдержанности. В эпоху нарастающей конфронтации и углубляющихся разделительных линий этот опыт показывает, что примирение - это не проявление слабости, а свидетельство силы», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Было подчеркнуто, что Казахстан высоко ценит оказанное нашей стране доверие, в том числе решение провести один из ключевых этапов мирных переговоров в Алматы.

«Данный факт отражает нашу общую убежденность в том, что альтернативы конструктивному диалогу как инструменту устойчивого развития не существует. Казахстан последовательно поддерживает инициативы, направленные на укрепление мира, доверия и сотрудничества на Евразийском пространстве и за его пределами», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

В рамках рабочего визита Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев также принял участие в работе круглого стола Премии имени шейха Заида «За человеческое братство» на тему «Обещание будущим поколениям», который объединил лауреатов Премии, членов жюри, представителей международных организаций и молодежных лидеров.

Выступление Маулена Ашимбаева было посвящено опыту Казахстана в продвижении ценностей мира и межконфессионального диалога. Отдельный акцент был сделан на деятельности Съезда лидеров мировых и традиционных религий - международной инициативы нашей страны, которая по своей философии во многом созвучна идеологии человеческого братства.

«Казахстан всецело поддерживает инициативы по укреплению человеческого братства и искренне разделяет ценности диалога, взаимного уважения и мирного сосуществования. В сентябре прошлого года в Астане состоялся VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий на тему «Диалог религий: синергия во имя будущего». Его важным итогом стало принятие «Астанинской декларации мира 2025», в которую был включен ряд международных инициатив по дальнейшему укреплению межрелигиозного диалога. Духовные лидеры поддержали призыв Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к формированию нового глобального движения за мир. Мы видим большие возможности для плодотворного сотрудничества в предстоящий период и готовы активно работать со всеми странами, институтами и людьми доброй воли по продвижению общечеловеческих ценностей и культуры взаимопонимания и сотрудничества», - отметил Маулен Ашимбаев.

О перспективах расширения казахстанско-эмиратского стратегического партнерства и развитии межпарламентского взаимодействия речь шла на встрече Спикера Сената с Председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Аль-Гобашем. В числе приоритетных вопросов рассматривалась ключевая роль законодательных органов двух стран в сопровождении совместных проектов. Особое внимание в ходе беседы было уделено расширению инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействию в сфере цифровизации. Кроме того, стороны отметили совпадение подходов Казахстана и Объединённых Арабских Эмиратов к вопросам мира, доверия и международной стабильности.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев придает особое значение последовательному укреплению отношений с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Он неоднократно подчеркивал, что Эмираты - наш надёжный стратегический партнер. Казахстан и ОАЭ объединяют близкие подходы к развитию - умение сохранять традиции, культурную идентичность, и сочетать их с устремленностью в будущее, инновациями и открытостью миру», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В ходе рабочего визита Маулен Ашимбаев также провел ряд встреч с Генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин Мухаммедом Абдельсаламом, Руководителем Администрации Президента Республики Узбекистан Саидой Мирзиеевой, Председателем Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-исламом Аллахшукюр Пашазаде, Префектом Дикастерии по культуре и образованию при Святом Престоле Хосе Толентину де Мендонсой, а также Префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу кардиналом Джорджем Кувакадом, Вице-президентом крупнейшей японской организации светских буддистов «Сока Гаккай» Хироцугу Тэрасаки и экс-Генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой.

#Токаев #премия #Ашимбаев #ОАЭ

