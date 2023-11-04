Дедовщины в казахстанской армии нет – Минобороны

Общество
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

В случае возникновения каких-либо правонарушений по всем фактам уполномоченные органы оперативно проводят проверки и расследования, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

"Относительно так называемой «дедовщины» информируем, что на сегодняшний день этого негативного явления в армейской среде не существует. В Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях срок службы для военнослужащих срочной службы установлен один год. При этом военнослужащие старшего и младшего призывов во время службы не пересекаются", – говорится в сообщении Минобороны республики.

В случае возникновения каких-либо правонарушений по всем фактам военная полиция и другие органы уголовного преследования оперативно проводят проверки и расследования, контроль за законностью их действий осуществляет военная прокуратура, отметили в ведомстве.

В Минобороны также назвали "голословным" высказывание депутата о принуждении солдат брать кредиты.

#армия #Минобороны РК #дедовщина

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