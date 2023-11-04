"Голословным" назвали в Минобороны высказывание депутата о принуждении солдат брать кредиты

Не подкрепленные фактами высказывания наносят существенный вред имиджу Вооруженных сил и дискредитируют их в глазах общественности, отметили в ведомстве, передает Kazpravda.kz

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"Касательно заявлений депутата Мажилиса парламента РК Ерлана Стамбекова о принуждении военнослужащих срочной службы получать кредиты поясняем следующее. Высказывание представителя законодательной власти является голословным и не соответствует действительности. Получение военнослужащими срочной службы кредитов в период прохождения воинской службы по призыву исключены по причине невозможности их оформления из воинской части", – сообщили в оборонном ведомстве.

В четверг депутат Мажилиса Ерлан Стамбеков в кулуарах Минюста рассказал, как планируется решить проблему закредитованности казахстанцев. В частности, предлагается ввести полный запрет на выдачу кредитов солдатам срочной службы.

"Что касается военнослужащих – речь идет, в первую очередь, о введении моратория на получение кредита на период несения службы. Мы говорим о срочниках. И второе, и это тоже новелла, – мы хотим ввести полный запрет на выдачу кредитов солдатам срочной службы, потому что, как оказалась, есть огромная статистика, когда в армии при внеуставных взаимоотношениях старослужащие солдаты заставляют молодых брать кредиты и таким образом откупаться или еще что-то. Одним словом, такая практика имеет место, и мы должны поставить этому заслон", – сказал Стамбеков.

Между тем, уточнили в Минобороны РК, на сегодняшний день закредитованность молодых людей до призыва на срочную воинскую службу составляет внушительную сумму. Порядка 12 тысяч солдат до прибытия в ряды Вооруженных сил имели около 30 тысяч кредитов в банках второго уровня и микрокредитных организациях на сумму 4,8 млрд тенге.

"Для решения вопросов отсрочки по всем кредитам и денежным займам министерство обороны инициировало проект кредитные каникулы для солдат-срочников и заключило соглашение с агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка. В результате более пяти тысяч солдат получили отсрочку по займам в банках второго уровня и в микрокредитных организациях на сумму более 1,4 млрд тенге. Данная работа проводится на постоянной основе. Отметим, что не подкрепленные фактами высказывания наносят существенный вред имиджу Вооруженных сил и дискредитируют их в глазах общественности. Расцениваем такое публичное высказывание, как минимум, безответственное", – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также напомнили, что на сегодняшний день созданы все необходимые условия для благоприятного прохождения воинской службы.

"В настоящее время военнослужащим срочной службы на период службы предоставляются кредитные каникулы. Кроме того, отслужившие срочную воинскую службу граждане имеют право обучаться в вузах страны на бесплатной и платной основе без сдачи ЕНТ. Данный вопрос сегодня прорабатывается с заинтересованными госорганами на уровне предоставления государственных грантов на обучение", – резюмировали в Минобороны республики.