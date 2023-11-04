"Голословным" назвали в Минобороны высказывание депутата о принуждении солдат брать кредиты

Правительство
174
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Не подкрепленные фактами высказывания наносят существенный вред имиджу Вооруженных сил и дискредитируют их в глазах общественности, отметили в ведомстве, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

"Касательно заявлений депутата Мажилиса парламента РК Ерлана Стамбекова о принуждении военнослужащих срочной службы получать кредиты поясняем следующее. Высказывание представителя законодательной власти является голословным и не соответствует действительности. Получение военнослужащими срочной службы кредитов в период прохождения воинской службы по призыву исключены по причине невозможности их оформления из воинской части", – сообщили в оборонном ведомстве.

В четверг депутат Мажилиса Ерлан Стамбеков в кулуарах Минюста рассказал, как планируется решить проблему закредитованности казахстанцев. В частности, предлагается ввести полный запрет на выдачу кредитов солдатам срочной службы.

"Что касается военнослужащих – речь идет, в первую очередь, о введении моратория на получение кредита на период несения службы. Мы говорим о срочниках. И второе, и это тоже новелла, – мы хотим ввести полный запрет на выдачу кредитов солдатам срочной службы, потому что, как оказалась, есть огромная статистика, когда в армии при внеуставных взаимоотношениях старослужащие солдаты заставляют молодых брать кредиты и таким образом откупаться или еще что-то. Одним словом, такая практика имеет место, и мы должны поставить этому заслон", – сказал Стамбеков.

Между тем, уточнили в Минобороны РК, на сегодняшний день закредитованность молодых людей до призыва на срочную воинскую службу составляет внушительную сумму. Порядка 12 тысяч солдат до прибытия в ряды Вооруженных сил имели около 30 тысяч кредитов в банках второго уровня и микрокредитных организациях на сумму 4,8 млрд тенге.

"Для решения вопросов отсрочки по всем кредитам и денежным займам министерство обороны инициировало проект кредитные каникулы для солдат-срочников и заключило соглашение с агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка. В результате более пяти тысяч солдат получили отсрочку по займам в банках второго уровня и в микрокредитных организациях на сумму более 1,4 млрд тенге. Данная работа проводится на постоянной основе. Отметим, что не подкрепленные фактами высказывания наносят существенный вред имиджу Вооруженных сил и дискредитируют их в глазах общественности. Расцениваем такое публичное высказывание, как минимум, безответственное", – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также напомнили, что на сегодняшний день созданы все необходимые условия для благоприятного прохождения воинской службы.

"В настоящее время военнослужащим срочной службы на период службы предоставляются кредитные каникулы. Кроме того, отслужившие срочную воинскую службу граждане имеют право обучаться в вузах страны на бесплатной и платной основе без сдачи ЕНТ. Данный вопрос сегодня прорабатывается с заинтересованными госорганами на уровне предоставления государственных грантов на обучение", – резюмировали в Минобороны республики.

#минобороны #кредиты #солдаты

Популярное

Все
Премьер Смаилов прибыл с рабочим визитом в КНР
Гигантскую свёклу вырастили в области Жетысу
"Голословным" назвали в Минобороны высказывание депутата о принуждении солдат брать кредиты
Рыбакина покидает итоговый турнир WTA
Жертвами землетрясения в Непале стали более 120 человек
Вокалиста Aerosmith обвинили в сексуальном насилии
В Казахстане посчитали население
Казахстан скорбит по погибшим на шахте имени Костенко горнякам
Зарплата управляющего «АрселорМиттал Темиртау» составляла 1 млн тенге в день
Маулен Ашимбаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров
Президент Франции выразил соболезнования народу Казахстана
Вопрос передачи АО "АрселорМиттал Темиртау" иностранным инвесторам не рассматривается – Кабмин
Число погибших на шахте имени Костенко продолжает расти
Сделка по передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану близка к завершению
Бывший вице-министр Токтабаев осужден на семь лет за коррупционное преступление
Президент велел наказать виновных в трагедии в Карагандинской области
Рыбакина попала в одну группу с первой ракеткой мира на Итоговом турнире WTA
"Кайрат" досрочно вышел в элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу
Вадим Басин возглавит АО "АрселорМиттал"
Фильм о трагедии на шахте имени Костенко покажут по ТВ
Число погибших на шахте имени Костенко достигло 21 человека
Стали известны подробности пожара на шахте в Карагандинской области
Дыни без полива вырастил туркестанский дехканин
Премьер провел заседание комиссии по аварии на шахте имени Костенко
Новый собственник АМТ должен будет инвестировать в производство и безопасность труда
Семьи погибших горняков будут ежемесячно получать 400-500 тыс. тенге
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках

Читайте также

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Астану
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану
Премьер-министры Казахстана и Венгрии обсудили сотрудничест…
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]