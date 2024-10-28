Дефицит автогаза на западе страны: что предпринимает Минэнерго

В госоргане подтвердили факт возникновения дефицита автогаза в стране

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В три области Казахстана направлены дополнительные поставки сжиженного газа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Из-за роста потребления в нескольких регионах страны образовался дефицит сжиженного газа.

В этой связи сообщается, что 24 октября Актюбинской области из ресурсов Шымкентского НПЗ выделен дополнительный объем в количестве 900 тонн.

«В Западно-Казахстанскую область дополнительно поставлено из ресурсов Тенгизшевройл 180 тонн. В Мангистаускую область увеличена ежесуточная отгрузка с КазГПЗ на 100-150 тонн», – проинформировали в министерстве.

Ранее в Мангистауской и Западно-Казахстанской областях жители жаловались на очереди на некоторых заправках, чиновники объясняли их временным дефицитом газа.