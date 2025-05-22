Строительство нового газопровода в Атырау позволит вводить в строй новые производственные объекты и расширить уже существующие, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Протяженность нового газопровода составляет 46 км. По информации областного управления энергетики и ЖКХ, в настоящее время уже проложено 39 километров из запланированных, ведутся интенсивные земляные работы.

- На территории Еркинкалинского сельского округа установлен газорегуляторный блок пропускной способностью 70 тысяч кубометров газа в сутки. Ведется системная работа по сдаче объекта к отопительному сезону, - сообщил главный специалист отдела развития инженерной инфраструктуры управления энергетики и ЖКХ Куаныш Есекенов.

Кроме того, будет установлена автоматизированная газораспределительная станция мощностью 120 тысяч кубических метров в сутки. Строительные работы планируется завершить осенью текущего года. Реализация проекта позволит увеличить подачу газа по всему областному центру.

Стоит отметить, что из-за нехватки газовых мощностей в правобережной части города Атырау и объемов подаваемого природного газа газовики часто отказывали бизнесу предоставлять технические условия на подключение к газовым сетям. Это тормозило строительство новых производственных объектов и расширение прежних.