Битумные страсти

Дефицит и рост цены на битум тормозят дорожный ремонт в Северо-Казахстанской области. В то время как потребность местных автодорожных проектов в этом продукте составляет 28,5 тыс. тонн, получено всего 16 тыс. тонн.

Как сообщил на заседании рес­публиканского общественного совета по региональному развитию при партии «Amanat» замес­титель акима Северо-Казахстанской области Сатжан Аблалиев, остаток потребности с учетом сентября составляет 12,5 тыс. тонн.

– В продаже есть битум от 240 тысяч до 280 тысяч за тонну. При этом по действующим проектам предусмотрена цена в 105–120 тысяч за тонну, – сказал он.

В области ежегодно недофинансируются дорожные объекты. При запланированной сумме в 19,3 млрд тенге регион в прошлом году на ремонт дорог из республиканского бюджета получил только 13,3 млрд тенге. В этом году – 11,8 млрд. В связи с неполным финансированием имеется риск не достичь показателя доведения доли дорог в нормативном состоянии до 98% к 2026 году.

Для достижения этого показателя необходим ремонт более 650 км дорог с учетом ежегодной амортизации.

Напомним, что в Северо-Казахстанской области сеть автомобильных дорог местного значения составляет 7 026 км, из них 74% находятся в нормативном состоянии. В прошлом году всеми видами строительных работ были охвачены 813 км автодорог, из них 621 км – дороги областного и районного значения.