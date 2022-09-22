Экономика
Дефицит и рост цены на битум тормозят дорожный ремонт в Северо-Казахстанской области
Андрей Кратенко

Битумные страсти

Дефицит и рост цены на битум тормозят дорожный ремонт в Северо-Казахстанской области. В то время как потребность местных автодорожных проектов в этом продукте составляет 28,5 тыс. тонн, получено всего 16 тыс. тонн.

Как сообщил на заседании рес­публиканского общественного совета по региональному развитию при партии «Amanat» замес­титель акима Северо-Казахстанской области Сатжан Аблалиев, остаток потребности с учетом сентября составляет 12,5 тыс. тонн.

– В продаже есть битум от 240 тысяч до 280 тысяч за тонну. При этом по действующим проектам предусмотрена цена в 105–120 тысяч за тонну, – сказал он.

В области ежегодно недофинансируются дорожные объекты. При запланированной сумме в 19,3 млрд тенге регион в прошлом году на ремонт дорог из республиканского бюджета получил только 13,3 млрд тенге. В этом году – 11,8 млрд. В связи с неполным финансированием имеется риск не достичь показателя доведения доли дорог в нормативном состоянии до 98% к 2026 году.

Для достижения этого показателя необходим ремонт более 650 км дорог с учетом ежегодной амортизации.

Напомним, что в Северо-Казахстанской области сеть автомобильных дорог местного значения составляет 7 026 км, из них 74% находятся в нормативном состоянии. В прошлом году всеми видами строительных работ были охвачены 813 км автодорог, из них 621 км – дороги областного и районного значения.

Популярное

Все
Роман-откровение, роман-летопись, роман-потрясение... Это все – «Талтүс» Таласбека Асемкулова, произведение, не похожее ни на какое другое
Без крестов и куполов, а то и без окон и дверей. Так сегодня выглядит большинство из сохранившихся до наших дней православных церквей
Указ Президента Республики Казахстан
Таких площадок нам не нужно!
Повержен лидер Востока
Сырец в цене
Богаты луком и томатами
Идеалы современной эпохи
С точностью до зернышка
В историю распахнутая дверь
Должная добросовестность
С песней по стране
Символ благополучия и процветания
Поединки с чемпионами Европы
Мудрость святого Бекасыла
«Бомба» в школе
Жизнь спортивная кипит
По новым правилам
Расставлены приоритеты
Дыхание огня
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Указ Президента Республики Казахстан
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
Указ Президента Республики Казахстан
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Любовь к языку как путеводитель
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Лидеры стран ШОС провели неформальную беседу
Когда дадут отопление в Нур-Султане
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 сентября
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
Инновационный путь Школы 21 века
Токаев: ШОС – самая успешная международная организация в мире
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Правительство , Экономика , Энергетика
Планы по строительству нового газоперерабатывающего завода …
Экономика , Общество
Размер пособий в сентябре озвучили в Минтруда
Экономика , Общество
Около двух тысяч вакансий представили на ярмарке в Астане
Экономика
Когда упадет цена на сахар в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]