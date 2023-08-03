Дефицит сжиженного газа возник в Костанайской области Общество 3 августа 2023 г. 2:00 6 Валентина Мелехова В управлении энергетики и ЖКХ связывают эту ситуацию с несколькими факторами. «С января по апрель текущего года газосетевыми организациями области не приобретено 2 310 тонн газа. Причинами тому послужили низкая рентабельность из-за отдаленности завода и финансовые затруднения газосетевых организаций. Данная ситуация значительно повлияла на резервный остаток и на то, что сжиженный газ отпускается напрямую, без накопления. Также на дефицит голубого топлива влияют затяжные поставки цистерн железнодорожным транспортом и увеличение потребления в летний период, в том числе из-за ремонтных работ на магистральном газопроводе Карталы – Рудный», – уточнили в ведомстве. Местными исполнительными органами приняты меры по выделению дополнительного объема газа в количестве 504 тонн на июль, которые в данный момент находятся в пути, а на август запрошено и предварительно одобрено 1 000 тонн. #дефицит #газ #Костанайская область #ЖКХ #газификация