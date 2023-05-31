Дело Кайрата Сатыбалдыулы: еще 14 млн долларов возвращено в Казахстан

По делу Кайрата Сатыбалдыулы в доход государства возвращено свыше 464 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz . со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

Фото: gov.kz

Антикор в рамках продолжающихся расследований в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц возвращает незаконно выведенные из Казахстана активы, в том числе деньги и иное имущество, полученные преступным путем.

«К концу мая этого года Антикоррупционная служба совместно с Генеральной прокуратурой, обеспечивающей международное сотрудничество с правоохранительными органами иностранных государств, возвратила из Объединенных Арабских Эмиратов 14 млн долларов США.

Эти деньги обращены в доход государства и будут использованы в социальных целях», – сообщили в ведомстве.

Всего же с начала уголовного преследования государству возвращены незаконно приобретенные К. Сатыбалдыулы и связанными с ним людьми имущественные активы и деньги на сумму свыше 464 млрд тенге.

В их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомобили, деньги, акции и доли участия в компаниях, а также железнодорожные пути.

Работа по возврату незаконно выведенных активов продолжается, заключили в Антикоре.