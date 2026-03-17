Детям и подросткам подробно рассказали о предметах национального декоративно-прикладного искусства

В Национальном центральном музее РК в рамках декады Наурызнама, приуроченной ко Дню «Шаңырақ», состоялось культурно-познавательное мероприятие «Алтын шаңырақ және күміс кереге». Организатором выступил отдел музейной педагогики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В ходе программы школьники посетили выставку «Өрнекпен өрілген өнер», где были представлены изделия, отражающие многовековую историю и мировоззрение казахского народа.

Участникам рассказали о таких предметах декоративно-прикладного искусства, как алаша, текемет, сырмак, тускииз, настенный ковер, баскур, кесекап, калта и богжама.

Особое внимание было уделено традиционным орнаментам, в том числе узору «қошқар мүйіз», а также зооморфным, геометрическим и растительным мотивам, широко представленным в казахском декоративно-прикладном искусстве.

В этнографическом зале участники смогли увидеть процесс изготовления традиционных изделий и познакомиться с народными мастерами.

В рамках мероприятия были проведены мастер-классы по изготовлению сырмака, ткачеству баскура, валянию войлока, пошиву лоскутного одеяла и сборке юрты.