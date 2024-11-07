День военного журналиста отмечают в Казахстане

Профессиональный праздник связан с выходом в свет 7 ноября 1929 года первого номера республиканской военной газеты «Қызыл әскер», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Kazpravda.kz / Наталия Буланова

Сегодня связь с общественностью и широкое информирование граждан о жизнедеятельности Вооруженных сил осуществляет воинский коллектив, представленный пресс-службами Минобороны, видов Вооруженных сил и родов войск, вузов и гарнизонов.

Благодаря их деятельности, на сайте министерства, в аккаунтах социальных сетей Telegram, Instagram, YouTube и TikTok ежедневно появляются новости и сообщения о событиях, происходящих в казахстанской армии. Расширенные версии материалов: статьи, репортажи и интервью публикуются в ведомственных изданиях – газете «Сарбаз» и журнале «Айбын».

В фокусе внимания военных журналистов – официальные мероприятия, события государственного и международного уровня, боевая подготовка и учения войск, выступления армейцев на престижных соревнованиях, фестивалях и конкурсах.

Благодаря труду военных журналистов, широкая читательская, телевизионная и интернет-аудитория знакомится со спецификой воинской службы, с социальными проектами Минобороны и повседневной жизнью защитников Родины.