Боевые задачи в мирных условиях

Армия
9
Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Войска радиационной, химической и биологической защиты отметили день своего создания

фото предоставлено пресс-службой Минобороны

Второго июля 1992 года в составе Министерства обороны РК был сформирован отдел радиационной, химичес­кой и биологической защиты. В 2020 году на его основе создан департамент, состоящий из войск радиационной, химической, био­логической защиты и экологической безопасности.

По словам начальника управления департамента РХБ защиты и экологической безопаснос­ти Генерального штаба ВС РК полковника Баглана Андасова, основное предназначение войск РХБЗ – это проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение потерь и обеспечение выполнения поставленных боевых задач в условиях радио­активного, химического и биологического заражения. В перечень задач РХБЗ также входит защита от высокоточного оружия и использование огнеметно-зажигательного вооружения в случае необходимости. Кроме того, на них возложены задачи по обеспечению экологической безопасности в Вооруженных силах и контролю за соблюдением норм природоохранного законодательства.

– В период пандемии COVID-19 сводные отряды войск РХБЗ проводили санитарную дезинфекцию общественных мест и социально значимых объектов. За значительный вклад в борьбу с коронавирус­ной инфекцией многие специа­листы подразделений РХБЗ тогда были удостоены государственной награды – медали «Халық алғысы», – отметил полковник Андасов.

По данным Минобороны, в прошлом году во время противопаводковых мероприятий военно­служащие войск РХБЗ провели дезинфекцию более 80 объектов в Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Общая площадь обработки превысила 750 га.

Стоит отметить, что для выполнения поставленных задач в РХБЗ регулярно проводится плановая работа по пере­оснащению войск современной техникой. К примеру, сегодня в их распоряжении имеются отечественные расчетно-аналитические комплексы РАСТ-KZ, РАСТ-2KZ, машины РХБ-разведки, аэрозольная маскировка ТДА-3, авторазливочные станции АРС-14KZ, комплексы санитарной обработки, а также ТОС-1А «Солнцепек» и робототехничес­кие комплексы радиационной и химической разведки.

Специалистов этого профиля готовят в Военном институте Сухопутных войск. Их мастерство совершенствуется на курсах повышения квалификации, во время мероприятий боевой подготовки и на учениях международного и республиканского уровней.

– Надо ли напоминать, что работа военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты всегда сопряжена с опасностью и рис­ком, которые в полной мере проявляются в критические моменты, когда необходимы профессиональное мастерство, мужество и самоотверженность. Именно поэтому специалисты этой рискованной сферы заслуживают глубокого уважения и признания, – заключил Баглан Андасов.Боевые задачи

#минобороны #армия #РХБ

Популярное

Все
Астана ждет Comic Con
В Караганде осудили женщину, которая отдала своих малышей в приемные семьи
А будет ли музей?
В Литературно-мемориальном музее Достоевского проходит выставка «Старый Семей»
Возможности ИИ усугубляют риски
Сократилась задолженность медорганизаций
Его благословил сам Кенен Азербаев
Спортивный вихрь Qyzyljar 2025
Внедряются стандарты Smart City
Стирая границы и стереотипы
Дрон летает... под землей
В Талдыкоргане установили музыкальный рекорд
Какая она – промышленность будущего?
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Очередной циклон надвигается на Казахстан
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
В столице открылась фотовыставка «Моя Астана: от прошлого к будущему»
Fortebank покупает Home Credit Bank
Каждый закон, принятый в Мажилисе, разработан при активном участии фракции AMANAT
Завод по выпуску хлопьев и круп строят в СКО
Реформу надо завершить
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Определены победители медиа-премии партии AMANAT
Депутаты утвердили отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год
Как интернет-мошенники обходят блокировки?
Казахстан возьмет заем у МБРР для «сокращения цифрового неравенства между городом и селом»
Постановление
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Закон Республики Казахстан
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы

Читайте также

Защитники неба: День Военно-воздушных сил отмечают в Казахс…
Казахстанский спецназ участвует в международных учениях «Ан…
В Актобе завершился XI Международный военно-патриотический …
Какие изменения внесли в воинскую службу в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]