Второго июля 1992 года в составе Министерства обороны РК был сформирован отдел радиационной, химичес­кой и биологической защиты. В 2020 году на его основе создан департамент, состоящий из войск радиационной, химической, био­логической защиты и экологической безопасности.

По словам начальника управления департамента РХБ защиты и экологической безопаснос­ти Генерального штаба ВС РК полковника Баглана Андасова, основное предназначение войск РХБЗ – это проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение потерь и обеспечение выполнения поставленных боевых задач в условиях радио­активного, химического и биологического заражения. В перечень задач РХБЗ также входит защита от высокоточного оружия и использование огнеметно-зажигательного вооружения в случае необходимости. Кроме того, на них возложены задачи по обеспечению экологической безопасности в Вооруженных силах и контролю за соблюдением норм природоохранного законодательства.

– В период пандемии COVID-19 сводные отряды войск РХБЗ проводили санитарную дезинфекцию общественных мест и социально значимых объектов. За значительный вклад в борьбу с коронавирус­ной инфекцией многие специа­листы подразделений РХБЗ тогда были удостоены государственной награды – медали «Халық алғысы», – отметил полковник Андасов.

По данным Минобороны, в прошлом году во время противопаводковых мероприятий военно­служащие войск РХБЗ провели дезинфекцию более 80 объектов в Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Общая площадь обработки превысила 750 га.

Стоит отметить, что для выполнения поставленных задач в РХБЗ регулярно проводится плановая работа по пере­оснащению войск современной техникой. К примеру, сегодня в их распоряжении имеются отечественные расчетно-аналитические комплексы РАСТ-KZ, РАСТ-2KZ, машины РХБ-разведки, аэрозольная маскировка ТДА-3, авторазливочные станции АРС-14KZ, комплексы санитарной обработки, а также ТОС-1А «Солнцепек» и робототехничес­кие комплексы радиационной и химической разведки.

Специалистов этого профиля готовят в Военном институте Сухопутных войск. Их мастерство совершенствуется на курсах повышения квалификации, во время мероприятий боевой подготовки и на учениях международного и республиканского уровней.

– Надо ли напоминать, что работа военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты всегда сопряжена с опасностью и рис­ком, которые в полной мере проявляются в критические моменты, когда необходимы профессиональное мастерство, мужество и самоотверженность. Именно поэтому специалисты этой рискованной сферы заслуживают глубокого уважения и признания, – заключил Баглан Андасов.Боевые задачи