Боевые задачи в мирных условиях Армия 3 июля 2025 г. 3:44 9 Асель Шаяхмет старший корреспондент отдела информации и права Войска радиационной, химической и биологической защиты отметили день своего создания фото предоставлено пресс-службой Минобороны Второго июля 1992 года в составе Министерства обороны РК был сформирован отдел радиационной, химической и биологической защиты. В 2020 году на его основе создан департамент, состоящий из войск радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности. По словам начальника управления департамента РХБ защиты и экологической безопасности Генерального штаба ВС РК полковника Баглана Андасова, основное предназначение войск РХБЗ – это проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение потерь и обеспечение выполнения поставленных боевых задач в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения. В перечень задач РХБЗ также входит защита от высокоточного оружия и использование огнеметно-зажигательного вооружения в случае необходимости. Кроме того, на них возложены задачи по обеспечению экологической безопасности в Вооруженных силах и контролю за соблюдением норм природоохранного законодательства. – В период пандемии COVID-19 сводные отряды войск РХБЗ проводили санитарную дезинфекцию общественных мест и социально значимых объектов. За значительный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией многие специалисты подразделений РХБЗ тогда были удостоены государственной награды – медали «Халық алғысы», – отметил полковник Андасов. По данным Минобороны, в прошлом году во время противопаводковых мероприятий военнослужащие войск РХБЗ провели дезинфекцию более 80 объектов в Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Общая площадь обработки превысила 750 га. Стоит отметить, что для выполнения поставленных задач в РХБЗ регулярно проводится плановая работа по переоснащению войск современной техникой. К примеру, сегодня в их распоряжении имеются отечественные расчетно-аналитические комплексы РАСТ-KZ, РАСТ-2KZ, машины РХБ-разведки, аэрозольная маскировка ТДА-3, авторазливочные станции АРС-14KZ, комплексы санитарной обработки, а также ТОС-1А «Солнцепек» и робототехнические комплексы радиационной и химической разведки. Специалистов этого профиля готовят в Военном институте Сухопутных войск. Их мастерство совершенствуется на курсах повышения квалификации, во время мероприятий боевой подготовки и на учениях международного и республиканского уровней. – Надо ли напоминать, что работа военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты всегда сопряжена с опасностью и риском, которые в полной мере проявляются в критические моменты, когда необходимы профессиональное мастерство, мужество и самоотверженность. Именно поэтому специалисты этой рискованной сферы заслуживают глубокого уважения и признания, – заключил Баглан Андасов.Боевые задачи #минобороны #армия #РХБ