Защитники неба: День Военно-воздушных сил отмечают в Казахстане

Армия
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Дана Аменова
корреспондент

Военно-воздушные силы играют ключевую роль в обеспечении безопасности государства

Фото: Минобороны

В этот день в Казахстане отмечается День Военно-воздушных сил — профессиональный праздник тех, кто охраняет небо страны. Дата приурочена к 1998 году, когда была издана директива о создании Военно-воздушных сил Сил воздушной обороны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

По данным ведомства, за это время военная авиация Казахстана прошла путь от первых организационных шагов до современной мощной структуры, способной решать широкий круг задач.

Военно-воздушные силы играют ключевую роль в обеспечении безопасности государства. Их основная задача — защита воздушного пространства, прикрытие стратегически важных объектов, поддержка действий наземных войск. Летные части оснащены современными самолетами и вертолетами: многофункциональными истребителями Су-30СМ, Су-27, учебно-боевыми L-39, транспортно-боевыми и ударными вертолетами Ми-171Ш и Ми-35М.

В течение последнего года Военно-воздушные силы пополнились новой техникой  — легкомоторным   самолетом  L-410  и многоцелевым гигантом  А-400М производства Airbus Military.

Профессиональные кадры для Военно-воздушных сил  Казахстана готовят в Военном институте Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова в Актобе. Там курсанты осваивают теорию, тренируются на современных симуляторах и проходят летную подготовку. Выпускники института пополняют ряды летчиков, штурманов, технических специалистов и других важнейших категорий военного авиационного состава.

В условиях меняющейся геополитической обстановки Военно-воздушные силы продолжают развиваться. Пересматриваются учебные программы, внедряются новые методики подготовки, активизируется участие в международных и межвидовых учениях. Такие мероприятия позволяют обмениваться опытом, оттачивать взаимодействие с союзниками и повышать уровень боевой готовности.

Один из ярких эпизодов, продемонстрировавших профессионализм и самоотдачу казахстанских летчиков, произошел во время весеннего паводка 2024 года. В условиях сложной погоды экипажи вертолетов и самолетов обеспечивали эвакуацию жителей из подтопленных населенных пунктов. За месяц было выполнено около 600 вылетов, спасено свыше 3,5 тысяч человек, перевезено около двух тысяч специалистов и более 280 тонн гуманитарных грузов.

За всеми этими достижениями стоит ежедневный труд большого коллектива: летного и инженерного состава, связистов, метеорологов, технических специалистов и гражданского персонала. Их профессионализм — основа надежной и современной авиации Казахстана.

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