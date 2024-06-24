Депутат Мажилиса намерена судиться с Air Astana

Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

В соцсетях депутат Мажилиса Ирина Смирнова рассказала, что самолет улетел на 7 часов раньше запланированного времени, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

На своей странице в Facebook народная избранница сообщила, что должна была вылететь рейсом Air Astana из Алматы в Астану в 23.35 часов. Однако самолет улетел в 16.30. Раньше на семь часов.

«Никаких уведомлений ни я, ни компания, где брала билеты, не получали. Да и не смогла бы я улететь. В это время у меня было намеченное ранее мероприятие! Стала звонить в Air Astana. Билетов нет на утренние рейсы, ни эконом, ни бизнес-класс. Все претензии предложили отправлять в компанию, которая брала билеты», – подытожила Ирина Смирнова.

Также она добавила, что собирается оформить претензии и обратиться в суд.

В ответ сотрудники авиакомпании пообещали разобраться в сложившейся ситуации.   

«Приносим искренние извинения за доставленные неудобства в связи с изменением времени вылета рейса. Авиакомпания отправляет SMS-уведомление всем пассажирам об изменениях. Чтобы получать эти уведомления, просим указывать свой действующий номер телефона при бронировании билетов», – говорится в сообщении.  

Также в ответе компании указывается, что если авиабилет был оформлен в агентстве, и в системе указан только номер агентства, информация будет отправлена на указанный номер в бронировании. 

#мажилис #суд #депутат #авиакомпания #авиарейсы #Air Astana

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