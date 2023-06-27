Депутат Мажилиса обратился к коллегам в Госдуме России

Международное сотрудничество, Мажилис, Сельское хозяйство
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Депутат Мажилиса Серик Егизбаев обратился к депутатам Государственной думы России с предложением о совместной работе над проектом по переброске части стока сибирских рек в Казахстан и другие страны центральноазиатского региона, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: inform.kz

Егизбаев отметил, что по данным ООН, к 2050 году дефицит питьевой воды может затронуть более 5 миллиардов человек. Все это влечет за собой серьезные риски для продовольственной, энергетической и экологической безопасности Центральной Азии, требуя принятия безотлагательных совместных мер.

Также, прогнозный водохозяйственный баланс до 2030 года показывает сокращение внутренних ресурсов речного стока и притока с территории сопредельных стран, что создает угрозу возникновения дефицита водных ресурсов для республики более чем 23 кубометров, что сопоставимо с общим годовым забором воды населением и всеми отраслями экономики.

"В этих условиях Казахстану необходимо реализовывать мероприятия по совершенствованию межгосударственных водных отношений, трансграничной переброске рек", - считает депутат.

Он напомнил, что в 1976 году на XXV съезде КПСС, высшим на тот момент уровнем государственного управления, было принято решение о начале работ по осуществлению проекта по переброске части стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию. Над проектом работали более 160 специализированных научных организаций страны, в том числе, 32 союзных министерства и 9 министерств союзных республик. Было подготовлено 50 томов расчётов и прикладных научных исследований.

"Готовилось грандиозное строительство системы каналов и водохранилищ, которые предусматривали в том числе открытие судоходства по каналу «Азия»: Карское море - Каспийское море - Персидский залив, ввод в эксплуатацию более 14 млн га орошаемых земель. После известных событий 1991 года проект остановился естественным образом", - напомнил мажилисмен.

Также он отметил, что в структуре фонда "Самрук Казына" действует организация "Water Solutions", которая среди прочих водных проектов продолжает заниматься и вышеуказанным проектом.

"Учитывая вышеизложенное и факт низкой эффективности переговорного процесса по всем трансграничным рекам, одним из доказательств которого является бедственное положение реки Урал, полагаем целесообразным инициировать создание отдельной межправительственной комиссии Казахстан – Россия по проекту переброски части стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию, более детально рассмотреть предложения депутатов Мажилиса по созданию отдельного центрального государственного органа по управлению водными ресурсами. Пользуясь возможностью, обращаюсь к коллегам - депутатам Государственной думы России с предложением внимательно рассмотреть возможность совместной реализации мега проекта поворота части стока сибирских рек. Все научно-технические обоснования для этого имеются. Как и в проекте по строительству в свое время Байкало-Амурской магистрали, этот проект позволит создать не только десятки тысяч новых рабочих мест для граждан всех государств - участников, но и даст мощный импульс развитию экономик на долгие годы вперед, решит целый комплекс экологических и социальных проблем населения всех государств - участников проекта, выведет на принципиально новый уровень интеграционные процессы между стратегическими партнерами", - заявил депутат Егизбаев.

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