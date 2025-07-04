Казахстан готов инвестировать в строительство железной дороги «Тургунди - Герат»

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Об этом сообщил афганской делегации глава кабмина РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов по поручению Президента принял участие в XVII саммите Организации экономического сотрудничества, проведенном в городе Ханкенди (Азербайджан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В саммите приняли участие президенты Азербайджана, Турции, Ирана,  Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Премьер-министр Пакистана, заместитель Премьер-министра Афганистана, заместитель Председателя Кабинета министров – министр иностранных дел Туркменистана. Также участвовали представители ряда международных организаций, среди которых ОТS (Организация тюркских государств), CICA (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), TRACECA (Транспортный коридор Европа–Кавказ–Азия), ООН, UNESCAP (Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана) и др.

В ходе заседания рассмотрены вопросы экономического сотрудничества между государствами–участниками ОЭС. Внимание уделено взаимодействию в области транспорта и логистики, энергетики, климатической безопасности, цифровой трансформации и др.

На полях саммита состоялась двусторонняя встреча Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с заместителем Премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадаром. Обсуждены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной сферах.

Олжас Бектенов отметил, что по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан готов инвестировать в строительство железной дороги «Тургунди - Герат».

«Афганистан является мостом между Центральной и Южной Азией. Строительство трансафганской железной дороги будет способствовать развитию всего региона. Правительство РК подтверждает намерения по реализации данного проекта, в ближайшее время между сторонами  будет подписан соответствующий меморандум», — сообщил Премьер-министр Казахстана.

 

#сотрудничество #ОЭС

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