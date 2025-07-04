В 2024 году в Катар уже было поставлено баранины и козлятины на сумму свыше $750 тыс

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин встретился с государственным министром по международной торговле Катара, доктором Ахмедом бин Мухаммедом Аль Сайедом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Участники встречи обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и перспективы расширения сотрудничества между Казахстаном и Катаром. Особое внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств, и продвижению совместных инвестиционных инициатив в несырьевых секторах.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в активизации экономических связей, подчеркнув потенциал взаимодействия в сферах транспорта, логистики, агропромышленного комплекса, энергетики и телекоммуникаций.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере логистики. Участники встречи обсудили создание Трансафганского коридора, развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширение международного коридора «Север – Юг».

Отдельно обсудили расширение взаимодействия в агропромышленной сфере. Казахстанская сторона выразила готовность нарастить экспорт в Катар халяльной и органической сельскохозяйственной продукции. В 2024 году в Катар уже было поставлено баранины и козлятины на сумму свыше $750 тыс. Стороны договорились наладить системный обмен информацией по ветеринарным и санитарным требованиям.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжить конструктивный диалог и обеспечить поступательное развитие партнерства в духе взаимной выгоды.