Депутат призвал наказать снимающих пранки блогеров

Культура и общество
128

В социальных сетях набирает обороты опасная мода – пугать, издеваться и провоцировать людей ради лайков. То, что раньше называли "пранком", сегодня всё чаще превращается в нарушение закона и элементарных норм морали, сообщает BAQ.KZ

Эту тему в Мажилисе поднял депутат фракции Amanat Нартай Сарсенгалиев, обратившись с запросом к министру внутренних дел Ержану Саденову и министру культуры и информации Аиде Балаевой.

"Сегодня в обществе стало больше тех, кто ради лайков забывает о здравом смысле. Люди устраивают глупые сцены в общественных местах, пугают прохожих и называют это развлечением", — отметил депутат.

По его словам, в погоне за вниманием блогеры утратили чувство меры и ответственности. В Астане один из них зашёл в лифт с "трупом", погасил свет, и "покойник" внезапно ожил – люди кричали от страха. Другой блогер вошёл в лифт с пистолетом и направил его на пассажиров. В Алматы молодые люди бросали мусор в дворников и смеялись, снимая видео для своих страниц.

"Понять, что такие действия противоречат здравому смыслу, несложно. Но они этого не осознают. А если и понимают – всё равно не останавливаются. Потому что их цель – внимание, лайки, слава", — сказал он.

Нартай Сарсенгалиев напомнил, что казахстанские блогеры позорят страну и за её пределами. В Китае девушка-блогер сняла видео, будто совершает кражу. Позже в Узбекистане ещё один скандальный ролик, где она пристаёт к незнакомым мужчинам в метро.

"Тем, кто не понимает, что даже игра может закончиться трагедией, пора нести ответственность. Эти блогеры должны отвечать за нарушение общественного порядка и вторжение в личную жизнь людей", — заявил депутат.

Он также обратил внимание на новый вид пранков с использованием искусственного интеллекта. По его словам, в сети распространяются видео, где якобы президенты и министры совершают покупки или делают заявления, которых не было. Люди, не разбирающиеся в технологиях, принимают это за правду.

"Под видом маркетинга нельзя оправдывать ложь, созданную искусственным интеллектом. Такие фальшивые видео подрывают доверие в обществе", — подчеркнул мажилисмен.

#депутат #блогеры #пранки

Популярное

Все
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Укрепляя экономические связи
Голубое топливо пришло в дома сельчан
Овощехранилища заполнены, цены зафиксированы
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более десяти спортобъектов
Собран первый урожай арахиса
Спасаясь от воды, отхватили землю
Масличные культуры требуют инвестиций
Восток зовет
Модель водоканала, достойная масштабирования
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Красота – в многоликости
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
«Кайрат» – пятикратный чемпион
В Сатпаевском Доме дружбы отметили День Республики
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Край сакральных мест
Новая история в таэквондо
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Первое в Казахстане поле FIFA Arena появилось в Кокшетау
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
На востоке завершился дорожный мегапроект
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Подвиг Алии бессмертен
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Численность разводов снижается в Казахстане
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
В родном селе Нургисы Тлендиева установлена мемориальная ст…
Он расширил горизонты родного языка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]