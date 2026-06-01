Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем защиты детей

Дана Аменова
По случаю праздника вице-премьер обратилась к гражданам в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz 

В своем поздравлении министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что Международный день защиты детей напоминает о самой важной ценности общества - счастливом, здоровом и безопасном детстве. Каждый ребенок должен расти в атмосфере любви, заботы, уважения и иметь все возможности для раскрытия своих талантов и способностей.

Как отметила глава МКИ, по инициативе Главы государства в Казахстане последовательно укрепляется система защиты прав детей. Безопасность детей становится одним из ключевых приоритетов государственной политики. В новой Конституции РК усилены гарантии защиты детства, материнства, отцовства и института семьи. Основной закон также закрепляет ответственность родителей: «Забота о детях и их воспитание — естественное право и обязанность родителей». Эти положения формируют важный принцип: защита прав и интересов ребенка — общая ответственность государства и семьи.

Кроме того, в этом году принята Концепция «Дети Казахстана» на 2026- 2030 годы, которая объединяет меры по обеспечению безопасности, качественного образования, охраны здоровья, социальной защиты и укрепления института семьи.

Продолжается реализация программы «Нацфонд – детям», благодаря которой сегодня около 7 миллионов юных казахстанцев получают дополнительную поддержку для своего будущего. Если в первый год каждому ребенку было начислено $100,52, то в 2026 году сумма выросла до $130,71. Средства становятся доступны после достижения ребенком совершеннолетия и могут быть использованы на образование или улучшение жилищных условий.

В Казахстане продолжается укрепление институциональной системы защиты детства. В 2025 году в структуре местных исполнительных органов начали создавать специальные управления по защите прав детей. Одним из важных нововведений стало внедрение института приемных профессиональных семей. Теперь дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут временно воспитываться в профессионально подготовленных семьях.

Особое внимание уделяется защите прав детей, профилактике буллинга и насилия, развитию психологической поддержки, совершенствованию системы опеки и поддержки детей-сирот. Расширяются меры социальной помощи семьям с детьми, модернизируется детское здравоохранение, создаются новые возможности для обучения, развития и самореализации каждого ребенка.

- Сегодня мы вместе строим Казахстан, где интересы детей являются безусловным приоритетом, - заключила министр.

