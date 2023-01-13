Депутат Саиров сообщил о предстоящем аудите всех законов с упоминанием экс-президента

По его словам, в последующих сессиях Мажилиса Парламента нужно ставить эти вопросы.

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Депутат Мажилиса Ерлан Саиров в интервью журналистам в Парламенте сообщил о предстоящем аудите всех законов с упоминанием экс-президента, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Есть законы, в которых фигурирует имя первого президента, их достаточно много, нужно провести аудит всего законодательства страны. Думаю, что в последующих сессиях Мажилиса Парламента нужно ставить эти вопросы», - сказал он.

На вопрос о том, кто именно будет проводить эту работу, Саиров ответил, что депутаты.

«Депутаты. Законов очень много. Сегодня речь идет об утрате силы закона о статусе первого президента», - пояснил он.

Также Саиров уточнил, что неприкосновенным остается только экс-президент Нурсултан Назарбаев, а на вопрос журналистам о том, могут ли быть подвергнуты аресту члены его семьи, ответил, что родственники не будут иметь правового иммунитета.

«Да. Здесь нужно учитывать один нюанс, в законе о Елбасы была статья о том, что его родственники имеют иммунитет. В связи с тем, что этот закон утрачивает силу, родственники уже не будут иметь правовой иммунитет», - подчеркнул депутат.

Говоря о привилегиях первого президента, Ерлан Саиров пояснил, что за экс-президентом остается ряд привилегий.

«У Назарбаева в качестве экс-президента страны остаются определенные привилегии, в том числе охрана, пенсионное обеспечение, автомобиль», - добавил мажилисмен.