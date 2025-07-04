Фото: Мажилис

Депутаты побывали в тепличном комплексе ТОО «Gen Group Kazakhstan» в селе Таскешу Кайнарбулакского сельского округа, где на площади 5,3 га в рамках одного из первых в СНГ проектов по адаптации тропических культур налажено выращивание бананов. Здесь ежегодно производят до 1000 тонн продукции, обеспечивая отечественный рынок. По словам директора комплекса Тимура Утешева, первая очередь проекта, стартовавшая в 2023 году, обошлась в 1,056 млрд тенге.

Депутаты Мажилиса подчеркнули важность обучения новым технологиям отечественных аграриев. Кроме того, было предложено создать на базе комплекса первичную партийную организацию при поддержке областного филиала «AMANAT».

Во время рабочей поездки депутаты также посетили ТОО «Көмеш балық» в селе Сарыарык. Руководитель предприятия Даулеталы Абдраманов рассказал о проекте по выращиванию мальков и товарной рыбы. На площади 259 га построены пруды, разводятся маточные особи. Ежегодно здесь получают до 721,6 тонны рыбы, полностью обеспечивая казахстанский рынок. Стоимость проекта – 750 млн тенге, создано 19 постоянных рабочих мест.