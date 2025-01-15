Депутат Смышляева требует ужесточить требования к работе агрегаторов пассажирских перевозок

Мажилис
27
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева требует ужесточить требования к работе агрегаторов пассажирских перевозок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Мажилиса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Депутат привела статистику, согласно которой за 2024 год количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с прошлым годом и число пострадавших в них граждан выросло в два раза, на дорогах погибло 2 579 человек.

 «Среди пострадавших, в том числе пассажиры такси, разбившихся на трассах в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской и других областях. Отдельная статистика по ним, к сожалению, не ведется. Потому что на 95% сегодняшний рынок состоит из нерегулярных маршрутов и неофициальных услуг. Большая часть перевозчиков концентрируется на платформах агрегаторов. Ежегодно одним крупным агрегатором обрабатывается порядка 25 млн поездок. При этом большинство платформ выступают только «доской объявлений» для водителей и пассажиров. Требования к участникам предъявляются минимальные или не предъявляются вообще», - констатирует депутат. 

Смышляева отметила, что принятые Минтруда меры по регулированию отношений платформ с самозанятыми лишь частично решают проблемы водителей, налогов, но никак не пассажиров. Кроме того, на рынке есть перевозчики, которые работают через социальные сети и мессенджеры. Такие услуги вообще никак не отслеживаются. 

«В итоге в системе пассажирских перевозок не соблюдаются требования по страхованию ответственности перевозчика перед пассажиром, отсутствует билетная система, которая позволяла бы идентифицировать услугу, как услугу перевозчика. Семьи погибших и люди, получившие увечья, вынуждены доказывать, что поездка была коммерческой, медицинский осмотр и предрейсовый контроль водителей не производится, не проверяется техническое состояние машины перед рейсом, а в погоне за заработками водители часто не соблюдают режим труда и отдыха, едут на дальние расстояния без сменщика», - сказала депутат.

При этом, отметила она, нормы к вышеуказанным требованиям  предусмотрены законом «Об автомобильном транспорте», но контроля их соблюдения нет ни на этапе получения заказа, ни в моменте его исполнения, так как машины перевозчиков часто не имеют опознавательных знаков для идентификации дорожной полицией или транспортной инспекцией.

«Нужно признать, что современные платформы навсегда вытеснили регулярные маршруты и классические диспетчерские службы. Услуги такси стали доступней. Назад пути нет. Это очень удобно, но пока за комфорт мы платим своим здоровьем и жизнями.  Поэтому решение вопросов безопасности пассажирских перевозок не терпит отлагательств. Необходимо обеспечить выполнение требований действующего законодательства», - считает депутат. 

По ее мнению, сегодня необходимо обеспечить цифровую верификацию водителей при получении заказа и/или регистрации на платформе в момент оплаты взноса, при регистрации ДТП указывать данные о категории перевозок - частные или коммерческие, а также о перевозчике и платформе, где был получен заказ. Также, считает Смышляева, необходимо при оплате поездок отражать в платежных документах информацию о перевозчике, пассажире, времени и маршруте следования и усилить государственный контроль,  организовать общественный контроль за соблюдением законодательства в сфере пассажирских перевозок.

#мажилис #депутат #перевозки

Популярное

Все
Миссия – выстраивать мосты
В Астане стартовала 21-я Международная Жаутыковская олимпиада
Через пень-колоду или шаг вперед?
Ценовые «вольности» вокруг продовольствия
Карты, деньги, приговор
В Приаралье не зарегистрировано ни одного случая кори и метапневмовируса
Свекла под снегом все-таки осталась
Капитализация KASE показала высокие результаты
Суперпроект в масштабах региона
Создатель архитектурного облика Алматы и Астаны
Молодежь и инновации – основа трансформации регионального вуза
Возводят дома, сохраняют культуру
Маркетплейсы: счастье или травма?
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Молодежная повестка в фокусе внимания
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Черный снег: назначена внеплановая проверка
Сообщество единых ценностей
Как взрослеют детские мечты
Учитель, нашедший свой путь
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
В Малибу горят дома звезд Голливуда
На языке текста и рисунка
Казахстан ратифицировал соглашение о функционировании группы Французского агентства развития
Закон Республики Казахстан
История таксиста: адвокат раскрыла новые детали по делу Салтанат Нукеновой
Бетономешалка повредила два авто перед падением в Астане
Назначен новый министр юстиции
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
Сбалансированный подход
Извлечь металлы, переработать шлаки
Последовательность и верность традициям
Дорогу молодым!
Проблемы экономики требуется решать незамедлительно
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Публичный реестр коррупционеров, уголовная ответственность …
Нового депутата Мажилиса зарегистрировали в ЦИК РК
Гаухар Танашева утратила полномочия депутата Мажилиса
«Черный снег» навсегда должен уйти в прошлое – глава Мажили…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]