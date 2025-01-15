Депутат Смышляева требует ужесточить требования к работе агрегаторов пассажирских перевозок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Мажилиса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Депутат привела статистику, согласно которой за 2024 год количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с прошлым годом и число пострадавших в них граждан выросло в два раза, на дорогах погибло 2 579 человек.

«Среди пострадавших, в том числе пассажиры такси, разбившихся на трассах в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской и других областях. Отдельная статистика по ним, к сожалению, не ведется. Потому что на 95% сегодняшний рынок состоит из нерегулярных маршрутов и неофициальных услуг. Большая часть перевозчиков концентрируется на платформах агрегаторов. Ежегодно одним крупным агрегатором обрабатывается порядка 25 млн поездок. При этом большинство платформ выступают только «доской объявлений» для водителей и пассажиров. Требования к участникам предъявляются минимальные или не предъявляются вообще», - констатирует депутат.

Смышляева отметила, что принятые Минтруда меры по регулированию отношений платформ с самозанятыми лишь частично решают проблемы водителей, налогов, но никак не пассажиров. Кроме того, на рынке есть перевозчики, которые работают через социальные сети и мессенджеры. Такие услуги вообще никак не отслеживаются.

«В итоге в системе пассажирских перевозок не соблюдаются требования по страхованию ответственности перевозчика перед пассажиром, отсутствует билетная система, которая позволяла бы идентифицировать услугу, как услугу перевозчика. Семьи погибших и люди, получившие увечья, вынуждены доказывать, что поездка была коммерческой, медицинский осмотр и предрейсовый контроль водителей не производится, не проверяется техническое состояние машины перед рейсом, а в погоне за заработками водители часто не соблюдают режим труда и отдыха, едут на дальние расстояния без сменщика», - сказала депутат.

При этом, отметила она, нормы к вышеуказанным требованиям предусмотрены законом «Об автомобильном транспорте», но контроля их соблюдения нет ни на этапе получения заказа, ни в моменте его исполнения, так как машины перевозчиков часто не имеют опознавательных знаков для идентификации дорожной полицией или транспортной инспекцией.

«Нужно признать, что современные платформы навсегда вытеснили регулярные маршруты и классические диспетчерские службы. Услуги такси стали доступней. Назад пути нет. Это очень удобно, но пока за комфорт мы платим своим здоровьем и жизнями. Поэтому решение вопросов безопасности пассажирских перевозок не терпит отлагательств. Необходимо обеспечить выполнение требований действующего законодательства», - считает депутат.

По ее мнению, сегодня необходимо обеспечить цифровую верификацию водителей при получении заказа и/или регистрации на платформе в момент оплаты взноса, при регистрации ДТП указывать данные о категории перевозок - частные или коммерческие, а также о перевозчике и платформе, где был получен заказ. Также, считает Смышляева, необходимо при оплате поездок отражать в платежных документах информацию о перевозчике, пассажире, времени и маршруте следования и усилить государственный контроль, организовать общественный контроль за соблюдением законодательства в сфере пассажирских перевозок.