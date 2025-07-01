Фото: пресс-служба Мажилиса

По многочисленным обращениям работников и профессионального сообщества в ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» прибыла группа депутатов Мажилиса, членов фракции партии AMANAT, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» – единственный в стране авиационно-технический центр, с февраля 2024 года находится в глубоком кризисе. Более 85 процентов сотрудников переведены в режим простоя, не получают заработную плату, с предприятия уходят специалисты, прошедшие подготовку за рубежом. Счета и имущество в аресте, а производство заморожено. Все шесть самолётов, находящиеся в ангарах, стоят без движения уже пятый год.

По многочисленным обращениям работников и профессионального сообщества, 1 июля на предприятие прибыла группа депутатов Мажилиса, членов фракции партии AMANAT. Парламентарии провели встречу с коллективом, ознакомились с производственными мощностями и лично выслушали специалистов.

– Глава государства чётко говорил: нужно усиливать производственные мощности, развивать малую авиацию, поддерживать отечественные предприятия. Здесь есть всё, чтобы выполнять эти задачи. Но сегодня завод не работает не потому, что не умеет, а потому, что его поставили в тупик. Отсутствие заказов, аресты, споры за землю, долги, которые не дали закрыть вовремя – это не экономика, это отсутствие элементарной организованности. Мы не позволим, чтобы предприятие, которое способно поднимать в небо казахстанскую технику и укреплять обороноспособность нашей страны, исчезло из-за ведомственных недоработок. Мы уже поднимали эту проблему в Парламенте, и теперь будем добиваться чётких решений – с обязательствами и сроками, – подчеркнул депутат Мажилиса, заместитель руководителя фракции партии AMANAT Павел Казанцев.

Генеральный директор ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» Кайрат Жауханов отметил, что завод может выполнять до десяти капитальных ремонтов в год, и уже доказал это на практике. Но без расчётов по уже выполненным заказам, без поступления новых контрактов и при постоянной блокировке счетов, даже самая современная инфраструктура превращается в пустые ангары.

– Мы не просим льгот. Мы просим право работать. Здесь, на этом заводе, собраны кадры, которых десятилетиями готовила страна. Здесь есть всё – оборудование, компетенции, производственные цепочки. Мы уже потеряли более сотни специалистов. Если ничего не изменить – потеряем и завод. А вместе с ним – и то, что может стать основой казахстанской авиапромышленности, – заявил он.

В частности, из 164 работников, покинувших предприятие с января 2024 года по сегодняшний день, 76 – это высококвалифицированный производственный персонал, в том числе прошедший подготовку в зарубежных авиакомпаниях. При этом завод продолжает выполнять важнейшие задачи. Министерству обороны в 2024 году было передано 13 авиационных двигателей. Один самолет возвращен в прошлом году после ремонта из Польши. Второй самолет остаётся за рубежом после ремонта – предприятие не может оплатить его возврат.

На сегодня парламентарии работают над поиском источников финансирования, обсуждают механизм государственных заказов и защиты производственной базы предприятия. Данная проблема станет поводом для депутатских запросов, а также проведения тематических обсуждений на площадке партии AMANAT с привлечением всех заинтересованных сторон, добавили в пресс-службе Мажилиса.